V karanteni 71 ljudi, v Odrancih kmalu neobvladljiva situacija?

Potem ko so sicer v soboto odkrili le šest novih okužb s koronavirusom, je očitno v Sloveniji nastalo novo veliko žarišče okužb.V vrtcu v občini Odranci je namreč bilo do zdaj potrjenih pet primerov okužbe. Gre za strokovne delavke vrtca, ta bo po priporočilu NIJZ do preklica zaprt, o čemer je ravnateljica vrtcaže včeraj obvestila starše otrok, zaposlene in tudi vse druge občane. Kot je potrdila ravnateljica, so se z novim koronavirusom v vrtcu okužile pomočnica ravnatelja, dve fizični spremljevalki, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.Prvo okužbo v vrtcu Mavrica so potrdili že v petek, nato so sledila testiranja oseb, ki so bile z okuženima v tesnem stiku. NIJZ je dal predlog za odreditev karantene za 71 ljudi ‒ za 17 ljudi v družinskem okolju, 10 zaposlenih in 44 otrok.Kot poroča 24ur.com, so v občini močno zaskrbljeni nad situacijo. Županse boji, da v prihajajočem tednu položaja z zdravstveno stroko ne bodo mogli več obvladati. Izvora okužb naj bi bila dva, poleg vrtca so tako morali zapreti tudi fitnes in športni park. Odpovedali so tudi predvidene nogometne tekme.Vir okužb v Odrancih, ki so sicer medsebojno povezane, za zdaj ni znan, ocena stanja v lokalnem okolju pa bo mogoča v prihodnjih dneh, so sporočili z NIJZ. Lokalna skupnost zdaj išče možnosti za varstvo tistih otrok, ki jih starši nimajo kam dati, sami pa so zaposleni.