V Kanadi sta si zaslužila za hišo - dom, in se vrnila v »Ameriko Slovenijo« (FOTO)

Srečati se s Cecilijo Tratnjek je vedno prijetno doživetje. Kljub zrelim letom je bistrega duha in ima veliko življenjskih izkušenj. Še posebej prijetno je bilo tokrat, ko smo bili povabljeni na njen dom v Sovjak pri Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je praznovala lep življenjski jubilej – 90. rojstni dan.

Kot je v občini Sv. Jurij ob Ščavnici navada, župan, predstavniki Rdečega križa in Društva upokojencev, če slavljenec in svojci želijo, ga obiščejo ob njegovem domu in mu čestitajo ter slavljenca tudi obdarijo.

FOTO: Ludvik Kramberger

Tokrat je zaradi odsotnosti župana Andreja Vrzela, slavljenko v imenu župana ter občine Sv. Jurij ob Ščavnici, obiskal član občinskega sveta Gregor Mesarič, ki ji je čestital in izročil priložnostno darilo. Z njim so slavljenki čestitali predsednica in aktivista, OO RK Sv. Jurij ob Ščavnici, Cvetka Fiala in Rozina Kraner, ter v imenu Društva upokojencev Sv. Jurij ob Ščavnici, predsednik Slavko Mihalič.

Nadvse prijeten obisk

Ni treba posebej podarjati, da je bila slavljenka Cecilija tega obiska nadvse vesela. Kot nam je povedala, se z vsemi pozna in ji je bil obisk, ki je zaznamoval njen življenjski jubilej, nadvse prijeten. Vse obiskovalce je nadvse prisrčno sprejela njena hčerka Simona, ki si je v njeni hiši, z Andrejem Petkom ustvarila družino. Po opravljenih formalnostih je vesela družba s slavljeno sedla za obloženo mizo, katero je pripravila hčerka Simona, Pri obloženi mizi in pijači je stekel prijazni pogovor, ki je trajal kar dobro uro. Slavljenka je povedala, da sta z Rozino Kraner, ko sta bili mlajši, skupaj opravljali dela v njihovem vinogradu. Sploh pa je njena življenjska zgodba v minulih devetih desetletjih bila zelo pestra in pisana.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Rodila se je leta 1935 v Gomilici v Prekmurju. Zanimivo je, da je osnovno šolo, prve štiri razrede obiskovala v Gomilici, dve leti v Turnišču, zadnji dve leti pa v Odrancih. Po osnovni šoli je delala doma na mali kmetiji. Poročila se je s Francem Tratnjekom, ki je bil rojen, danes je že pokojni, v sosednji Brezovici. V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Frenk, Alojz, Cilka in Simona. Danes jo razveseljuje 8 vnukov in 9 pravnukov. Dva otroka sta si uredila domove v Sovjaku, ena hčerka v Kraljevcih, najstarejši sin pa v Jamni. Po poroki se je z možem odpravila na delo v Avstrijo, od tam pa v Kanado, kjer sta živela šest let in pol let, ter se vrnila v domovino, Tedaj sta si v Sovjaku kupila hišo z 2,5 hektarja veliko posestvom in redila po eno kravo, da je bilo mleko pri hiši, ter še kako drugo živinče. Ob tem sta redila po tri prašiče. Kot je dejala, je to bila samooskrba. Dodala je tudi, da je vse življenje delala na zemlji doma, ob tem pa hodila na tavrh ali dnino. Mož pa je bil zaposlen in ima sedaj po njem pokojnino.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Kot pravi, je rada delala. Na tavrh je hodila, da je odslužila orača, ob tem pa se je družila z drugimi, ki so opravljali kmečka dela na polju. Srečna je, da si je hčerka Simona doma uredila družino in ji je sedaj vedno v pomoč, ko kaj potrebuje. Še bi rada kaj delala, pa jo »tamladi« ne pustijo. Pravijo, ti si zadosti delala, sedaj lahko počivaš, Svoj počitek tako koristi za branje časopisa, tudi kake knjige in gledanje televizije. Moramo ometi, da že več let piše dnevnik, kjer zapisuje, kaj se dogaja pri hiši, kdo jih obišče in druge zanimivosti. Kot nam je povedala, si ni mislila, da bo doživela táko starost. Ko jo je botra, dan po porodu, taka je bila tedaj navada, kot otroka nesla h krstu, je župnik, ko je videl otroka, botri dejal, naj hitro nese domov tega drobnega otroka, misleč, da bo umrl. Glejte, kako se je župnik zmotil, je dejala. In, Cecilija je kljub visokemu življenjskemu jubileju, sorazmerno zdrava in vesela, dočakala 90 let.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Še to moramo omeniti, da smo se, tisti, ki smo prišli čestitat jubilanti, posladkali s pravo prekmursko gibanico, ki jo je, kot nekdanja Prekmurka, naučila jo je mama, spekla slavljenka Cecilija.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger