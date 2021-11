V kamnolomu kopljejo grušč in dirkajo (FOTO)

Konec 19. stoletja je na pobočju Javorče pri Verdu nastal kamnolom, kjer so sprva pridobivali gradbeni material za obnovo Ljubljane, ki jo je leta 1895 poškodoval hud potres. Pozneje so tam odkopavali apnenčasti grušč za gradnjo in vzdrževanje železnic. Danes še vedno obratuje, poleg tega pa daje zavetje ljubiteljem relija na makadamski podlagi. Zadnjo makadamsko hitrostno preizkušnjo v Sloveniji so dirkači vozili daljnega leta 1994, saj je ministrstvo za okolje in prostor dirkanje zunaj asfaltiranih cest takrat prepovedalo, in to velja še danes. V kamnolomu pa je dovoljeno.

Boštjan Logar je nekdanji državni prvak v reliju.

»Ponujamo dirkaško, z adrenalinom nabito doživetje in poskrbimo, da se zabavajo tisti, ki v dirkalnik sedejo prvič, in oni, ki želijo izboljšati svoj najhitrejši krog. Seveda je vse na makadamski podlagi,« pojasni Boštjan Logar, eden od članov avtosport kluba Jazon: »Naše delovanje ni le dirkanje, saj za javnost prirejamo celodnevne tečaje vožnje. Najprej ponudimo teoretično znanje, potem gremo v kamnolom. Imamo nov poligon, kjer se lahko vozi tudi brez teorije. Organiziramo team buildinge. Dekleta večinoma vozimo inštruktorji, fantje pa sami sedejo za volan. Se pa najdejo pogumne punce, ki pritisnejo na stopalko za plin do konca in zdrvijo po stezi. Reli šport je finančno zahteven, pri nas pa tečaj z minimalnimi stroški ponudi občutke pravega dirkanja. Vendar udeležencu ponudimo še uporabno znanje, recimo razložimo delovanje sil v ovinkih in ob zaviranju. Ali pa kontrolo drsenja s pomočjo zavore v zavoju in izogibanje podkrmiljenju ob izhodu iz ovinka ter še kup podrobnosti, ki so uporabne tudi v normalnem cestnoprometnem režimu. Torej ne gre le za dirkanje.«

Logar, nekdanji državni prvak v reliju, je eden izmed inštruktorjev, poleg njega so to še Jaka Žvab, Tim Novak, Sašo Plesničar, vsi izhajajo iz reli dirkanja, in Borut Prosenc, inštruktor v AMZS Centru varne vožnje Vransko.

Posebnost tovrstne izkušnje v kamnolomu so klubska vozila, ki jih uporabljajo. »Gre za suzukije baleno 4x4, ki so ustrezno varnostno predelani,« pove Logar: »To pomeni, da je v notranjosti vozila tako imenovana varnostna kletka, nameščeni so dirkaški sedeži z ustreznim šesttočkovnim dirkaškim pripenjanjem, pod pokrovom je 1,6-bencinski, 100-konjski motor, kar je primerno za vsakega, ki obvlada osnove vožnje.« Imajo samo ta vozila? »Samo ta so namenjena za potrebe tečajev ali dirkanja in nobena druga.«

Pred kratkim je pri članih kluba gostoval Juraj Šebalj, mojster reli športa s Hrvaške, ki je mitsubishi lancer evolution IX med drugim vozil tudi na slovitem reliju Monte Carlo. Logar se zasmeji: »Ko je zagledal naše suzukije, je dejal, da bodo razpadli. Na koncu je bil navdušen nad njimi, pa še vsi so ostali celi.« Člani kluba kupijo odslužena vozila, nato jih popravijo.

»Vsa so letniki med 1997 in 2003 in po tehničnih karakteristikah enaki. In to je res hvaležen model vozila, izjemno vodljiv,« povedo fantje iz kluba, ki tudi sami, več jih je mehanikov, v prostem času poskrbijo za vozila, trenutno jih imajo na voljo ducat. Ob koncu povedo, da so organizirali svojo reli Baleno ligo štirih preizkušenj: »Na zadnji tekmi je nastopilo 28 voznikov. Omejitev ni, pogoja sta le polnoletnost in opravljen vozniški izpit. Izjemo smo naredili le pri Marku Škulju, ki je nastopil kot mladoletnik, vendar že vozi prave relije za državno prvenstvo.«

