V Kamniku so petki zares kul: to je razlog (FOTO)

Tudi letošnje poletje bodo v Kamniku popestrili Kul petki, s prijetnimi kulinaričnimi in glasbenimi dogodki. Že po tradiciji se vrstijo vsak konec tedna v parku Evropa v središču mesta in tik ob železniški postaji Kamnik - mesto.

»Kulinarična prireditev v Kamniku Kul petek vas ob koncertih z živo glasbo tudi to poletje vabi na svež zrak, okusne zalogajčke raznovrstne hrane ter lokalna piva, koktajle, naravne limonade in druge dobrote,« so povedali na Zavodu za turizem in šport Kamnik. Vse niti prepletajo v. d. direktorja zavoda Luka Svetec, Doroteja Narat in Vido Repanšek kot strokovni sodelavec. Odločili so se tudi za pomembno ekološko noto: »Obiskovalcem dogodka smo zagotovili uporabo povratnih kozarcev za večkratno uporabo, kar so toplo pozdravili in pohvalili. Veseli smo, da je na koncu dogodka kljub množični obiskanosti zelo malo odpadkov, tako da si želimo ohraniti ta trajnostni koncept Kul petkov tudi v bodoče.«

Sunday in Faith iz Nigerije, tokrat v Kamniku

Predstavila se je destilarna Beyond Mura iz Šentpavla pri Domžalah.

Na pohod po kvas

A kozarci ne smejo biti prazni. V Kamniku se je pred leti razvila močna pivovarska scena. Odlična voda in kakovosten hmelj sta zagotovilo za uspeh mnogo domačih pivovarn, vendar so se Luka Kranjc, Aleš Ogrinec in Miha Tome iz Barut Brewing and Blending lotili še priprave lastnega divjega kvasa. Ta omogoča odkrivanje novih obzorij izkušenj in okušanj. Afiniteta do kvasovk, ki so jih dodobra spoznali med raziskovalnim delom na katedri za mikrobno biotehnologijo na ljubljanski biotehniški fakulteti, je pobuda za njihove pohode po okoliških gozdovih, kjer z drobnimi pipci nabirajo vzorce mikroorganizmov za nove zvarke. Po potrebi nastajajočemu pivu medtem v procesu sekundarne fermentacije dodajo nove mikroorganizme, ki vplivajo na razvoj specifičnega okusa in kislosti. Rezultat njihovega truda so eksperimentalna, pretežno kisla piva.

Špela Pibernik in Klemen Habat prisegata na droži.

Točili so tudi J3GIN.

Obiskovalci so se lahko posladkali s sladicami in tortami. Maja Habjan iz Domžal je leta 2015 začela pisati sladko zgodbo pod imenom Torte Bella: »Že pred samostojnim začetkom sem prebila ogromno ur na spletu in v delavnici, da je bila vsaka moja torta lepša in še okusnejša. Z vajo in raznimi tečaji sem z leti prišla do zgodbe, ki se piše zdaj. V vsako tortico se trudim vključiti osebno noto. Delček sebe in delček stranke. V končnem izdelku pa se vidi, da to počnem z veseljem. Ponujam rojstnodnevne, otroške in poročne torte ter take za posebne priložnosti, sladice in sladoled.«

Čeprav smo nova in precej majhna destilarna v bližini Domžal, naša bakrena kupola le redko počiva.

Nagrajeni džin razvaja

Baobab restavracijo boste sicer našli na tržnici v Kosezah, kjer v majhnem tovornjaku kuhajo in postrežejo značilne afriške jedi, točneje iz Nigerije. Minuli petek pa so v Kamniku postregli jollof riž in banane plantain s piščancem, zavitke samosa, riž z arašidovo omako s piščancem, ocvrtke puff puff ter naravni mangov sok in pivo iz Nigerije.

Na Kul petku so poskrbeli tudi za najslajše vaflje v mestu, kot pravi samostojni podjetnik Andrej Vukšinič iz Kamnika. Predstavljajo se na različnih prireditvah, kamor se pripeljejo z rožnato prikolico ali pa svoje stvari postavijo na stojnico, iz katere potem omamno zadiši po pravih belgijskih vafljih z različnimi dodatki. Okusite jih lahko v dveh različicah, in sicer v sadni in čokoladni, s sivkino kremo. Z veseljem sodelujejo tudi na drugih dogodkih po vsej Sloveniji.

Petkov urbani piknik

The West Band s pevko Nino Bauman

Iz Šentpavla pri Domžalah prihaja slovenski džin s pridihom Prekmurja, zato tudi zanimivo ime destilarne Beyond Mura. »Čeprav smo nova in precej majhna destilarna v bližini Domžal, naša bakrena kupola le redko počiva,« pravijo v destilarni. »Recept za naš slovenski London dry in Old Tom gin smo postopoma razvijali skozi čas. Naš cilj je, da razveselimo slehernega ljubitelja džina. Naša zgodba se razvija zaradi naše stalne radovednosti in ustvarjalnosti ter tudi zaupanja potrošnikov. Pred uradnim odprtjem destilarne smo se udeležili slovenskega tekmovanja v žganjekuhi. Naš London dry gin Džin #1 je osvojil srebrno priznanje. Postavili smo še en mejnik v naši mikrodestilarni. Osvojili smo bronasto priznanje na velikem in enem izmed najbolj priznanih mednarodnih tekmovanj Craft Spirits Berlin 2022. Tekmovanje je bilo namenjeno izključno butičnim proizvajalcem in craft izdelkom. S to nagrado se je naš London dry gin Džin #1 umestil na svetovni zemljevid.«

Za lahki želodec

Predstavilo se je tudi mlado podjetje Love2bake, kjer se ukvarjajo s pripravo izdelkov z uporabo droži. »Naša zgodba sega v leto 2020, ko smo zaradi pomanjkanja kvasa v trgovinah začeli bolj tradicionalno pripravo izdelkov za peko in tako po mnogo poskusih vzgojili dovolj močne droži, da lahko zadovoljijo tudi naše kupce,« pravijo v podjetju, ki ga vodi samostojni podjetnik Klemen Habat s Špelo Pibernik iz Mengša. »Naša misija je izdelava kvalitetnih izdelkov iz osnovnih sestavin (voda, moka, droži) brez konzervansov in umetnih dodatkov, ki ohranijo svežino in okus, ne obtežijo želodca in so lahko prebavljivi. V Kamniku smo postregli štiri vrste pic in cimetove rolice.«

V Kamniku omamno diši tudi po belgijskih vafljih.

Ponudbo so predstavili še J3GIN, Vratarnica z burgerji in kamdogi, craft pivovarna Maister Brewery in Cubus Image s ponudbo BBQ-rebrc, pečenimi perutničkami in kalamari. Pomemben del vsakega Kul petka je glasba. Nazadnje se je predstavila skupina The West Band s pevko Nino Bauman, igrali pa so slovenske in tuje rock uspešnice. Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili park Evropa v zelenem srcu mesta v naročju planin. Kulinarično-glasbena prireditev bo potekala še vse petke v avgustu.