V kabinetu predsednika vlade pojasnjujejo, kaj je z nerodno izjavo mislil Golob

Premier Robert Golob je s svojo izjavo o naravnem zdravljenju covida 19 z vitaminom D oziroma soncem in morsko vodo v oddaji 24UR Zvečer dvignil veliko prahu – tako doma kot tudi v tujini. »Dve naravni zdravili imamo proti covidu 19: D-vitamin in sonce in morska slana voda. Odlično je, da je val sedaj, ker lahko gremo vsi na morje in se tam pozdravimo. Se ne hecam, to je čista resnica,« je dejal.

»Cepljenje ostaja najboljša zaščita«

Po burnem odzivu v javnosti so se oglasili tudi iz kabineta predsednika vlade. Kot so pojasnili, je premier želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. »Poleg tega so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi. Poudaril je, da se moramo kot družba navaditi živeti z virusom brez zapiranja družbe, brez zapiranja šol in brez obveznega cepljenja. Cepljenje ostaja najboljša zaščita pred težkim potekom bolezni covid 19.«

Kaj pravi Fafangel?

Kot smo že poročali, se je na izjavo odzval tudi prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel:

»Odziv je moje močno epi stališče glede na situacijo:

– cepljenje (vsi, >60),

– testiranje ob simptomih/bolni doma,

– maska (natrpani zaprti prostori, zdravstvo/DSO),

– higiena,

– prezračevanje/aktivnost na odprtem,

– zdravljenje bolezni in

– solidarnost/skrb za skupnost.«