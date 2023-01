V jutranjih urah brez elektrike ostala številna gospodinjstva, to je zemljevid izpadov (FOTO)

Zaradi vremenskih težav so v jutranjih urah brez elektrike ostala številna gospodinjstva, ki jih oskrbuje podjetje Elektro Ljubljana, piše N1. Samo na območju Novega mesta je sprva brez elektrike ostalo 3156 uporabnikov, trenutno je nima niti 246 uporabnikov na območju Ljubljana okolica. »Ekipe na terenu odpravljajo okvare,« so sporočili iz Elektra Ljubljana.

Težave so v Novem mestu kmalu uredili, trenutno je največ gospodinjstev brez elektrike v Trbovljah in okolici. Brez elektrike so še v Grosupljem in v okolici Šentjerneja na Dolenjskem.

Tukaj je interaktivni zemljevid Elektra Ljubljane, kjer lahko spremljate stanje izpadov električne energije.

Ob močnem vetru in sneženju pričakovati snežne zamete in vetrolome

Vremenoslovci za danes v večjem delu države napovedujejo močan veter, sunki burje bodo ponekod dosegli hitrost okoli 140 kilometrov na uro. Obetajo se tudi obilnejše padavine, sneženje bo ob močnem vetru povzročalo snežne zamete, mogoči so vetrolomi.

Policija poziva k previdnost, saj so se vozne razmere marsikje zelo poslabšale. Zaradi burje je zaprt del primorske avtoceste.