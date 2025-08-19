V jazbečarkah rajali dolgo v noč (FOTO)

Društvo podeželske mladine Tabor je tudi letos poskrbelo za prijetno poletno druženje mladih in mladih po srcu. Drugo leto zapored so namreč organizirali prireditev Fešta v jazbečarkah. Ime je dobila po legendarnih jazbečarkah oziroma tarzankah, ki jih je že pred drugo svetovno vojno začela izdelovati čevljarska družina Pavla Jazbeca iz Gorenjske.

Dogodka se je udeležilo veliko obiskovalcev. Vsi, ki so prišli na fešto v jazbečarkah, legendarnih usnjenih natikačih, so bili do 22. ure deležni brezplačnega piva.

Predsednik Društva podeželske mladine Tabor je Amadej Kreča.

Natikači so tista univerzalna obutev, ki pride prav v vsaki situaciji. Kolikor je ljudi, stilov in preferenc, toliko najdemo tudi vrst natikačev.

A srca mladih so v zadnjih letih ponovno osvojili natikači, ki so jih nekoč nosili že njihovi dedki. Da so jazbečarke res tako zelo priljubljene, govori tudi dejstvo, da imajo ti ikonični natikači na Facebooku celo svoj klub ljubiteljev z več kot 15.000 člani, ki v skupini delijo fotografije svojih natikačev z vsega sveta.

Sinonim za slovensko tradicijo

Ti natikači so postali sinonim za slovensko tradicijo in pomenijo vračanje h koreninam. Nosile so jih številne generacije, mladi pa zdaj zgolj nadaljujejo tradicijo, za kar so nedvomno zaslužni tudi člani in članice Društva podeželske mladine Tabor, ki so se pred dvema letoma odločili, da popestrijo svoj program dela tudi z neko zabavno prireditvijo, ki bo nekoliko drugačna od običajnih poletnih veselic. Padla je ideja, da prireditev poimenujejo Fešta v jazbečarkah, ki jih sicer tudi sami radi nosijo.

Jazbečarke so spet v modi.

»Zelo smo veseli in zadovoljni, da je ideja padla na plodna tla in da smo zagnano pristopili k temu projektu, ki postaja poleg našega vsakoletnega Valentinovega plesa in drugih aktivnosti društva naša tradicionalna poletna prireditev. Z njo smo mladi podeželani spet dokazali, da znamo poleg upravljanja kmetijske mehanizacije narediti tudi nekaj zabavnega in sproščujočega za našo lepo Občino Tabor. Zdaj, ko je za nami že drugi takšen dogodek, lahko rečem, da nam je vse skupaj zelo dobro uspelo. V projekt smo vložili veliko svojega časa, truda in volje, zato se vsem, ki so nas podprli in se dogodka tudi udeležili, iskreno zahvaljujemo. Drugo leto zagotovo vse skupaj ponovimo, še kaj izboljšamo, dodamo, hkrati pa upamo, da se nam na fešti pridruži še večje število ljubiteljev jazbečark,« pravi predsednik društva Amadej Kreča.

Za prijetno glasbeno vzdušje je skrbel ansambel Slovenski pjebi.

Fešta v jazbečarkah je tudi letos trajala dolgo v noč, za veselo glasbeno in plesno vzdušje pa so skrbeli Slovenski pjebi, ki so medtem postali izjemno priljubljen in uspešen narodnozabavni ansambel v dolini hmelja.

To pa še ni vse: članice in člani društva so bili v minulih dneh na polno aktivni, med drugim so z dvema ekipama sodelovali pri košnji, grabljenju in postavljanju hmeljevk v Sv. Lovrencu pri Preboldu, s številno udeležbo in svojim lepo okrašenim vozom pa so sodelovali tudi na minulem Dnevu hmeljarjev v Braslovčah.