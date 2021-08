V Iranu zasegli 90 milijonov evrov vredno pošiljko tartufov, namenjenih v Slovenijo

Slovenija se je, kot kaže, zapletla v nezakonito zgodbo s tihotapljenjem tartufov. Iranski carinski urad (Irica) jih je zasegel več kot 16 ton za v našo državo. Pošiljka naj bi bila vredna 105 milijonov dolarjev, je poročal PressTV. Tiskovni predstavnik uradaje dejal, da so pošiljko zasegli na carinskem uradu v mestu Serov na severozahodu države, ob meji s Turčijo. Nabiranje in izvažanje tartufov je v Iranu prepovedano, saj želijo zaščititi svojo sorto tega gomolja. Tartufe so odkrili v posodi z zamrznjenim sadjem.Glede na cene tartufov, ki jih ti dosegajo v evropskih državah, bi bila po besedah Latifija pošiljka vredna 90 milijonov evrov, a dodaja, da ima »nenadzorovano nabiranje tega dragocenega gomolja škodljive posledice, ki jih ni mogoče oceniti«. Irica je namestila posebno opremo za zaznavanje tartufov in drugih redkih rastlinskih vrst, v več carinskih uradih vzdolž iranske meje, rekordno količino tartufov pa so zavohali za to usposobljeni psi.Do zasega je prišlo mesec dni po tem, ko so oblasti v carinskem uradu v Poldaštu prestregli pošiljko štirih ton tartufov.Posnetek pošiljke si lahko ogledate na tej povezavi.