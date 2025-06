V imenu ima vrtnico, a ni imenovan po njej (FOTO)

Portorož (Portorose) v prevodu sicer pomeni pristanišče rož, a tega imena ni dobil po rožah ali vrtnicah. Ime se je namreč razvilo iz imena nekdanje cerkvice Sancta Maria Roxe oziroma Santa Maria delle Rose (sveta Marija Roženvenska), ki je nekoč stala ob morju v bližini Bernardina. Po njej so Portoroški zaliv leta 1251 poimenovali Portus sanctae Mariae de Rosa. Konec 18. stoletja je bila cerkev zapuščena, v spomin nanjo pa so v 19. stoletju to območje poimenovali Porto rose. Šele proti koncu 19. stoletja, z začetkom pospešenega turističnega razvoja, so ime začeli pisati skupaj. In če so ga najprej uporabljali le za predel zaliva ob Bernardinu (Fizine), se je potem razširilo na ves kraj. Vrtnica pa je kljub vsemu sčasoma postala zaščitni znak kraja in se je že v prejšnjem stoletju v različnih oblikah pojavljala tudi kot simbol tamkajšnjega turizma.

Ko se vrtnice ujamejo z roséjem ... FOTO: Jaka Ivančič

Iz vrtnic v Portorožu nastaja celo sladoled. FOTO: Janez Mužič

Nuška Drašček je s toplim glasom očarala občinstvo, nastopila pa sta še Uroš Perić in Maja Keuc - Amaya. FOTO: Jaka Ivančič

V Nemčiji vzgojena

Portorožani so vrtnico še bolj vzeli za svojo leta 2011, ko so jo uradno registrirali z imenom vrtnica Portorož. Turistični delavci so pred tem že večkrat predlagali obuditev vrtnice, zato so začeli sodelovati s strokovnjakinjo na področju hortikulture in poznavalko vrtnic Bredo Bavdaž Čopi, ki je pomagala pri pridobitvi nove, portoroške vrtnice. Izbrali so jo v svetovno znani evropski hiši vrtnic Kordes iz Hamburga v Nemčiji. Vzgojili so jo na novo in jo za njeno plemenitost žlahtnili kar sedem let. Takoj je navdušila s čudovitim cvetenjem. To se sčasoma spreminja iz žareče oranžne in rumene do svetlo rožnate barve. Pri njenem izboru so seveda upoštevali, da je primerna za portoroško podnebje in sajenje v parkih. Tako pomeni tudi pomemben prispevek k dvigu razvoja parkovne kulture pri nas, saj so rožni vrtovi po svetu velika atrakcija za obiskovalce.

Rožni vrt

Mondeni turizem potrebuje vedno nove vsebine, ki privabljajo obiskovalce, ena od teh vsebin vse bolj postaja tudi zgodba o vrtnici Portorož. Na območju Občine Piran in predvsem v Portorožu in Luciji je na javnih površinah že več tisoč potomk prvih sadik iz Nemčije, ki so jih zasadili pred skoraj desetletjem in pol. Tudi po vrtovih domačinov jih je vse več in pritegujejo pozornost med kavico na sončni terasi ali pa med sprehodom po promenadi. Mesto se upravičeno hvali z njimi, saj jih lahko obiskovalci opazujejo na vsakem koraku.

120 vrst vrtnic navdušuje občudovalce.

Seveda so deležne občudovanja tudi v rožnem vrtu v središču Portoroža in neposredni bližini centralne portoroške plaže. Tam je dobrih 120 različnih vrst vrtnic. Nekatere so bile vzgojene med letoma 1887 in 1925, vsako leto pa katera od znanih osebnosti posadi še kakšno. Maja postane rožni vrt tako pravi raj dehtečih cvetic, ki žarijo v pisanih odtenkih ter simbolizirajo ljubezen in lepoto.

Letošnji dogodek Vrtnice & Rosé v rožnem vrtu je privabil številne obiskovalce.

Vrtnice in rosé

Nedavna prireditev Vrtnice & Rosé v rožnem vrtu je privabila številne obiskovalce, ki so uživali v izbranih vinih, gurmanskih dobrotah in odlični glasbeni spremljavi. Nuška Drašček je s toplim glasom očarala občinstvo že v popoldanskem delu, medtem ko sta v večernih urah z energijo in karizmo navdušila Uroš Perić in Maja Keuc - Amaya.

Nuška Drašček je s toplim glasom očarala občinstvo, nastopila pa sta še Uroš Perić in Maja Keuc - Amaya. FOTO: Jaka Ivančič

Portoroški rožni vrt FOTO: Janez Mužič

Marsikateri turist si je domov odnesel sadiko vrtnice Portorož, ki že krasi številne vrtove doma in v tujini. FOTO: Janez Kočar

Obiskovalci so lahko okušali mirna in peneča se vina rosé, uživali v bogati kulinarični ponudbi lokalnih ponudnikov in si domov odnesli sadike vrtnice Portorož. Razglasili so tudi zmagovalce natečaja za najlepši vrt Občine Piran. Komisijo je najbolj prepričala Marija Novak z Bernardina, ki je s premišljeno zasaditvijo sušno odpornih rastlin, kot so kaktusi, sukulente in palme, ustvarila vrt z visoko ekološko vrednostjo. Drugo mesto je osvojila Claudia Markovic iz Sečovelj z vrtom, v katerem izstopajo vrtnice in umetniško oblikovan ribnik, tretje mesto pa je pripadlo Janku Nusdorferju s Svetega Petra, ki je navdušil z bogato zbirko vrtnic. Direktorica Turističnega združenja Portorož mag. Patricija Gržinič, piranski župan Andrej Korenika, župan pobratene italijanske občine Castel Goffredo Alfred Posenata, blejski župan Anton Mežan in vinska kraljica slovenske Istre Neja Mihelj so skupaj z obiskovalci nazdravili vrtnici. Posenata je ob tem v rožni vrt svečano zasadil novo vrtnico, blejski župan pa je v duhu sodelovanja med občinama Piran in Bled v dar prejel sadiko vrtnice Portorož, ki bo zdaj krasila tudi Bled.

Marsikateri turist si je domov odnesel sadiko vrtnice Portorož, ki že krasi številne vrtove doma in v tujini. FOTO: Janez Kočar

Vrtnica Portorož, ki so jo v evropski hiši vrtnic Kordes v Hamburgu žlahtnili kar sedem let. FOTO: Janez Mužič

Piranski župan Andrej Korenika in župan pobratene italijanske občine Castel Goffredo Alfred Posenata sta v rožnem vrtu zasadila vrtnici. FOTO: Janez Kočar