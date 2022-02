V Ilirski Bistrici so na ogled žene

V Pavlovčevi galeriji večkrat gostujejo umetniki iz sosednje Hrvaške in tako so februarja člani Foto kluba Color Rijeka postavili na ogled razstavo na mednarodnem natečaju izbranih umetniških fotografij z naslovom Žena 2021.

Razstava Žena 2021 FOTOGRAFIJE: Petar Nikolić

Stare tehnike

Foto klub Color Rijeka je davnega leta 1961 ustanovil legendarni reški fotograf, ki je v svojem ustvarjalnem obdobju sodeloval na več kot tristo fotografskih razstavah in osvojil več kot štirideset nagrad. V začetku osemdesetih let je klub začasno prenehal delovati, leta 2005 pa se je na pobudo nekdanjih članov znova zagnal.

Klub tradicionalno organizira natečaje in razstave. Najbolj znana sta natečaja na temo žena in 100+1, salon črno-bele fotografije. Organizira tudi predavanja o moderni fotografiji in delavnice starih tehnik, fotografijo pa poskuša približati tudi mladim.

Na prizorišču

Trideset umetniških fotografij, ki jih je najožja ekipa kluba (predsednikin) 7. februarja postavila na ogled, bo do 3. marca krasilo stene Pavlovčeve galerije. Med njimi so tudi nagrajene, ki so se uvrstile v ožji izbor, tega so opravili že takoj na začetku, saj je na mednarodni natečaj prispelo več kot dvesto posnetkov 38 avtorjev, tudi slovenskih.

Zajeti so portreti v studiu, ulični kadri, akti, lite fotografije, kadri v interjerju (koncerti, razstave, predstave). Izbor je opravil Aleksander Tomulić (EFIAP), ki prihaja iz Srbije. Kot pravi, je iskal kreativen odmik od povprečja. Nagrajene fotografije so neobičajne in zanimive, vse pa so v barvah.