V hrastniškem domu upokojencev potrdili nove okužbe

V Domu starejših Hrastnik so v torek odvzeli pet brisov, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri dveh oskrbovancih. Medtem je eden od okuženih oskrbovancev že ozdravel. Od izbruha okužbe 10. julija do danes so za covidom 19 umrli trije stanovalci doma, so danes sporočili s hrastniške občine.



Med stanovalci je trenutno 40 aktivnih okužb, med zaposlenimi v domu pa 10. Med občani v torek ni bilo novih okužb. V domu bodo danes brise odvzeli 41 oskrbovancem, nameščenim v beli coni. Izidi testiranja na okužbo z novim koronavirusom bodo znani v četrtek.



Zdravstveno stanje obolelih stanovalcev je po zadnjih podatkih stabilno. Vsi oboleli so nastanjeni v rdeči coni doma, so še navedli v občini Hrastnik.



Dom se sicer sooča ne le s kadrovsko krizo, ki jo blažijo ob pomoči zdravstvenih delavcev iz drugih domov starejših in bolnišnic, temveč tudi z neustreznimi prostorskimi pogoji.



Kot je za STA povedal hrastniški župan Marko Funkl, se bodo predvidoma ta teden sešli z ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem in se pogovorili o načrtih za gradnjo novega doma za starejše. Obstoječi namreč v osnovi ni namenjen za tovrstno uporabo, saj so ga leta 1994 uredili v prostorih takratnega dijaškega doma.



Kot je dodal župan Funkl, so zemljišče, kjer bo stal nov dom, že odkupili. Gradnja naj bi stala od sedem do osem milijonov evrov, ta denar pa bi morala zagotoviti država. Kdaj se bo začela gradnja, minister Cigler Kralj ob obisku doma prejšnji teden še ni mogel napovedati.