V Hrastniku za zdaj brez izolacije

Hrastnik, v katerem je z novim koronavirusom okuženih 59 ljudi, sta danes obiskala ministra za zdravje in delo Tomaž Gantar in Janez Cigler Kralj. Gantar je po obisku tamkajšnjega doma starejših ocenil, da ukrep izolacije občine ni potreben. Takšna zagotovila je župan Marko Funkl dobil tudi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje.



Gantar je ocenil, da je bilo v zadnjih 10 dneh v domu, kjer je z novim koronavirusom okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih, opravljenega veliko dela. »S primernim načinom dela in organizacijo je mogoče tudi v težkih pogojih bolezen zajeziti in omejiti. Ekipa hrastniškega doma je izurjena, s covidom 19 pa se bomo še naprej soočali,« je še dejal Gantar.



Direktor doma Drago Kopušar je napovedal, da bodo do petka uredili rdečo, sivo in belo cono v domu. Ministroma pa je na današnjem sestanku predstavil vse aktivnosti, ki jih je dom izvedel, da bi ublažili posledice okužbe. Dejal je tudi, da bodo v soboto ponovno odvzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim. O kadru je dejal, da so se razmere nekoliko izboljšale, saj jim je na pomoč priskočilo nekaj zaposlenih iz drugih domov za starejše po državi.



Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob tem spomnil, da je področje skrbi za starejše že več kot desetletje kadrovsko podhranjeno, zato ministrstvo pripravlja uredbo o konkretni razdelitvi 30 milijonov evrov za kadrovske okrepitve domov za starejše. Dodal je še, da se z vodstvom hrastniške občine in Domom starejših Hrastnik pogovarja o gradnji novega doma. Obstoječega so namreč leta 1994 uredili iz takratnega dijaškega doma.



Cigler Kralj je ocenil še, da ima dom dovolj zaščitne opreme, danes je prispela nova pošiljka, oprema pa se mora pravilno uporabljati.