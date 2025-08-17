V holceriji ni romantike in poetike (FOTO)

TD Vitanje že 34 let ohranja bogato tradicijo holcarjev. Osrednji dogodek Holcerije je povorka, v kateri domača in društva iz sosednjih občin prikazujejo, kako so nekoč živele številne vitanjske družine, ki so se preživljale s spravilom in obdelavo lesa iz prostranih pohorskih gozdov.

Letošnjo povorko je povezoval gostobesedni pohorski klatež Gojko Jevšenak, obiskovalce pa sta nagovorila tudi vitanjski župan Andraž Pogorevc in predsednik TD Vitanje Milan Pogladič.

Ob Centru Noordung so bile na ogled različne razstave, tudi unikatnih kvačkanih del.

Prikaz žaganja z amerikanko

Prikazali so tudi delovanje mlina na vodo.

Tudi mažoretke

»Vitanje je dom smreke, tu so nekoč živeli močni gozdarji, katerih delo je del naše preteklosti, ki jo želimo ohraniti za bodoče rodove,« je povedal Pogladič. Letos so na prireditvi sodelovali tudi kiparji umetniki, ki so z motornimi žagami oblikovali lesene skulpture.

Te so nato prodali na dražbi, izkupiček pa namenili za dobrodelne namene. Na čelu povorke sta tablo z napisom Holcerija letos nosila mlada Zala Senič in Matias Klinc, manjkale niso niti mažoretke iz klubov Twirling in Spin Stranice, ki so jih spremljali člani Društva vitanjskih godbenikov. Tradicionalno sodelujeta dva delavca z dolgoletnimi izkušnjami v gozdarstvu. Eden od njiju nosi žago amerikanko in culštoh (lesen meter) kot nekoč gozdarji v Rakovcu in drugih vitanjskih gozdovih, drugi, sodobni holcar, pa ima zmogljivo motorno žago, zaščitno čelado in zložljiv meter.

Stanovalci Farovške ulice so se spomnili mlina na vodo ob Hudinji.

Joškova banda igra na posebna, domača glasbila.

34 let že ohranjajo tradicijo holcarjev.

TD Slovenske Konjice je predstavilo posebno zgodbo baronice Adelme von Vay, dobrotnice, zdravilke in ustanoviteljice bolnišnic. Vsako leto je zanimiv tudi voz Farovške ulice, na katerem so letos prikazali delovanje mlina na vodo, ki je bil nekoč ob reki Hudinji in je pomemben del lokalne kulturne dediščine, ki priča o tradicionalnem načinu življenja in obrti v preteklosti.

Nekateri so z motorno žago zelo spretni.

Holcar nekoč in danes

Vitanje je dom smreke, tu so nekoč živeli močni gozdarji.

Zmagovalca v gozdarskih veščinah Anton Kamenik in Silvester Klemenc

Mlin na vodo, kakršnih v Vitanju in širši okolici ni manjkalo, je nekoč služil mletju žita domačih in okoliških kmetov, z razvojem industrije in modernejših načinov predelave žita pa je postopoma začel izgubljati pomen. Društvo upokojencev Vitanje je prikazalo, kako so nekoč romali na božjo pot, skoraj 80 let stara Lovska družina Vitanje pa je predstavila druženje in tovarištvo lovcev.

V tišini noči molili

Zanimivi so bili tudi Pohorski asi, ki so prikazali žaganje lesa z energijo kolesa, ki ga je poganjal eden od klenih Pohorcev. Sicer pa so holcarji, kot so nas podučili, šepetalci gozdu. Pod njihovimi rokami je les dihal, pel in jokal, ko so ga osvobajali iz objema stoletij. V zimskem mraku, med belino snega in temino gozda, so njihovi koraki risali nevidne sledi, po katerih so zvezde našle pot domov. S konji, ki so odločno stopali po zmrznjeni zemlji, so vlekli hlode in pripovedovali zgodbe, ki so se skrivale v krošnjah dreves. Tudi oni so v tišini noči molili, ljubili in sanjarili, čez dan pa so njihove utrjene in zgarane roke iz lesa oblikovale mostove med dušo človeka in srcem narave.

Stregli so v dirndlih, v nošo se je odel tudi predsednik TD Vitanje Milan Pogladič.

A v praksi ni bilo delo holcarjev prav nič romantično in poetično, temveč fizično zahtevno, pa tudi nevarno. Delali so v neprijaznih razmerah in z ročnim orodjem, saj sodobne mehanizacije še ni bilo. Obiskovalci so si lahko ogledali razstave v Centru Noordung, ki so jih pripravili člani več društev, na stojnicah so bile tudi domače dobrote in izdelki. Prireditev so popestrili plesalci Folklorne skupine Jurija Vodovnika Skomarje, pevci ter harmonikarji orkestra Glasbene šole Rošer. V gozdarskih veščinah sta bila najboljša Anton Kamenik in Silvester Klemenc, člani društva kiparjev so z motorno žago ustvarjali lesene skulpture. Zvečer so domačini obiskovalcem postregli v dirndlih, za veselo razpoloženje pa so poskrbeli Gorenjski kvintet, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami ter Alya.