V Hočah proizvodnja električnih avtomobilov? Magna in Fisker podpisala dogovor

Kanadsko-avstrijska avtomobilska multinacionalka Magna International je sklenila dogovor z ameriško družbo Fisker za proizvodnjo električnega avtomobila Ocean, so sporočili iz sedeža podjetja v kanadski Aurori. Avstrijski Kleine Zeitung navaja neuradne informacije, da naj bi začeli s 50.000 avtomobili letno, in sicer v Gradcu in Hočah.



»Veseli smo, da lahko s Fiskerjem sodelujemo pri tako izjemnem trajnostnem avtomobilu in da vidimo, kakšne dodatne priložnosti lahko prinese to sodelovanje,« je v izjavi za javnost zapisal predsednik Magne Swamy Kotagiri in začetek proizvodnje napovedal za zadnje četrtletje leta 2022. Ob tem je dodal, da gre za odličen primer strategije, s katero bodo izkoristili svoj močni portfelj za prilagajanje prihodnjim potrebam po mobilnosti in izkoristili vse svoje inženirske in proizvodne zmogljivosti na področju vozil.



Po besedah Kotagirija to njihovemu podjetju zagotavlja edinstveni konkurenčni položaj, zlasti pri sodelovanju z novimi ponudniki mobilnosti in proizvajalci originalne opreme, ki želijo razširiti svojo elektrificirano ponudbo.

Gradec postaja prestolnica e-mobilnosti

Kot še sporočajo iz Magne, bo omenjeno vozilo sprva proizvajalo izključno njihovo podjetje v Evropi. Po besedah predsednika avstrijske Magne Steyr Franka Kleina ima Magna v svoji branži edinstveni položaj, ki je kombinacija razvoja lastnih vodilnih inovativnih tehnoloških rešitev ter močnih proizvodnih zmožnosti, s katerimi je družba proizvedla že več kot 3,7 milijona vozil in 30 različnih modelov.



Sodelovanje z Magno je potrdil tudi ameriški Fisker s sedežem v Los Angelesu, katerega prvi človek je Henrik Fisker, znani avtomobilski oblikovalec danskih korenin, ki je med drugim sodeloval pri razvoju luksuznih znamk avtomobilov BMW in Aston Martin.



Čeprav v Magni lokacij v Gradcu in Hočah uradno še niso potrdili, po pisanju Večera informacije držijo. Tudi zato po njihovih podatkih Magna pospešeno nadaljuje pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj pri Arsu za drugo in tretjo fazo gradnje hoške tovarne z zmogljivostjo 100.000 avtomobilov letno.



Proizvodnja v hoški lakirnici sicer že od začetka epidemije stoji, večina od okoli 200 zaposlenih pa se na delo vozi v matično graško tovarno.