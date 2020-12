V Hermanu bije že tretje srce

Zgodba Hermana Kumpreja, ki so mu dvakrat uspešno presadili srce, priča o pogumu in volji do življenja, o velikem pomenu darovanja organov in izjemni moči slovenske medicine. S podarjenim srcem živi dobrih dvajset let, kar je druga najdaljša doba pri nas, pred njim je rojak, ki mu presajeno srce v prsih bije 26. leto. 71-letni Kumprej živi v Kotljah v občini Ravne na Koroškem, rojstnem kraju in zadnjem počivališču Prežihovega Voranca.Do 31. leta je bil zdaj upokojeni vodovodni inštalater popolnoma zdrav, nikdar ni imel visokega krvnega tlaka ali zvišanega holesterola. Bil je ljubiteljski športnik, nogometaš, tudi skakal je ...