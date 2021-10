V grajskih sobanah se zbujajo s ptički

V okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Obsotelje in Kozjansko so na gradu Podsreda odprli središče za obiskovalce Kozjanskega parka. Z investicijo, vredno 150.000 evrov, so v zgornjem gospodarskem poslopju gradu uredili grajsko pisarno z recepcijo za sobe in apartmaje, grajsko trgovino lokalnih produktov ter interaktivno razstavo naravne in kulturne dediščine te izjemne dežele ob Sotli. Na razstavi so poudarili visokodebelne travniške sadovnjake, po katerih je Kozjansko poznano tudi v tujini –​ nanje je vezana zgodba pred enim tednom končanega Praznika kozjansko jabolko.

Razstavo spremlja fotografska razstava Lee Babič – Sončna vrata.

Letos jabolk zaradi pozebe ni na pretek, a kmetje pravijo, da je vsega preostalega dovolj.

Urejena stena čebelarja, ki gnezdi v peščenih rovih.

Ena večjih zanimivosti v središču je peščena stena, ki zelo realistično ponazarja gnezdenje čebelarja, ki v resnici gnezdi v parku, v nekdanjem peskokopu v Župjeku pri Bizeljskem. Poleg tega lahko spoznamo Vetrnik, kjer so ohranjeni suhi travniki, nekaj povedo tudi o naravni znamenitosti, imenovani Gruska jama, pa o dolini srednjeveških trgov, ki jih povezuje reka Bistrica.

Morda pa je pomembno tudi nekaj drugega. V Središču na gradu jim je uspelo združiti pri nas v Sloveniji pogosto nezdružljivo: naravne danosti s potrebami obiskovalca, popotnika, ki potuje skozi vasi, med cvetočimi travniki, griči s cerkvicami, kjer kilometre ne bomo uzrli nobenega tovarniškega dimnika. Že pred časom so se odločili, da lahko obiskovalci na gradu prespijo, zato so uredili sodobne grajske sobe, v katerih se zbudijo s ptičjim petjem kozjanskih gozdov.

34 lokalnih kmetov, rokodelcev in umetnikov ponuja svoje izdelke.

Ni čudno, da so grad Podsreda, romanski grad, pred stoletji zgradili vrh griča v gozdu, od koder je izjemen pogled na dolino. A največja pridobitev je zagotovo trgovina lokalnih produktov, kjer svoje izdelke oz. pridelke ponuja kar 34 lokalnih kmetov, rokodelcev in umetnikov. Na domačiji Krivec izdelujejo kekse, mlince in rezance, mlinarica in kmetica Maja Kukovičič za goste parka pripravlja čemažev namaz, medena jabolka, kekse in druge dobrote, Vladislav Kunst je ponudil svoje vino in penino, Goga Špoljarjeva izdeluje nakit, Cesarjeva Danica pa pecivo in mlince. Ne moremo našteti vseh, ki vam ob obisku parka in gradu privežejo dušo in polepšajo dan.