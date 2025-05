V gradu Grad odkrili novo vrsto netopirja

Ob rednem mesečnem pregledu kletnih prostorov ter spremljanju števila in različnih vrst netopirjev v gradu Grad na Goričkem je eden izmed zaposlenih v Javnem zavodu Krajinski park Goričko odkril še eno vrsto netopirja, in sicer vejicatega netopirja (Myotis emarginatus).

Do zdaj je bila zabeležena prisotnost dvanajstih vrst, vejicati netopir je torej že 13. vrsta v gradu Grad na Goričkem. Od drugih vrst iz rodu Myotis se vejicati netopir razlikuje po svetlo opečnati barvi dlake na hrbtu ter po dokaj svetlih uhljih. S to najdbo se je število vrst netopirjev, ki so bile zabeležene po letu 1999, ko se je na gradu začelo spremljanje teh živali, le še povečalo. V Sloveniji je bilo do lanskega leta zabeleženih sicer 32 vrst netopirjev.

»Iz Goričkega poznamo nekaj najdb posamičnih živali te vrste – redno ga najdejo na fasadah hiš ob tramovih, ne poznamo pa še kotišč. Ta so verjetno na podstrešjih zasebnih hiš oziroma stavb, saj imamo v podobnih prostorih kar nekaj kotišč v sosednji Avstriji. Grad na Goričkem tako ostaja stavba z največjim zabeleženim vrstnim bogastvom netopirjev v Sloveniji,« je ob tej najdbi povedal eden najboljših poznavalcev netopirjev v Sloveniji, Primož Presetnik iz Centra za kartografijo favne in flore.

Kletni prostori gradu in grajski zvonik predstavljajo zatočišče, kotišče, parišče in prezimovališče za netopirje. Grad na Goričkem je ena izmed komaj dveh stavb v Sloveniji, kjer je njihovo prisotnost moč spremljati vse leto.

»V spomladanskem času se v kletnih prostorih zadržuje med 50 in 100 osebkov dolgokrilega netopirja. Večina jih maja zapusti grad in odleti na kotišča, ki so deloma zunaj območja Goričkega. Zgodaj spomladi pa v grajski zvonik priletijo samičke malega podkovnjaka, ki tam v juniju tudi kotijo. V zadnjih letih beležimo do 120 osebkov te vrste. V poznopoletnem in v jesenskem času okoli 200 do 300 osebkov dolgokrilega netopirja, skupaj z navadnimi netopirji, uporablja za parišče kletne prostore. Pozimi pa grad kot prezimovališče uporabljajo vrste, kot so dolgokrili netopir, navadni netopir, mali podkovnjak in širokouhi netopir,« je povedal Gregor Domanjko, naravovarstveni nadzornik v JZ KP Goričko.

Dodal je, da več o netopirjih lahko izvemo na vodenih ogledih razstave Preživeti z netopirji v nekdanji šoli v Kančevcih. Razstava je nastala že leta 2019, in sicer v okviru projekta Gorička krajina. Odtlej jo lahko obiščete vsako prvo soboto v mesecu, od maja do septembra.

Odkrili so ga ob rednem mesečnem pregledu kletnih prostorov. FOTO: Gregor Domanjko