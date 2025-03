V Gradcu zadet, v Gradencu padel

Med drugo svetovno vojno se je v Suhi krajini odvijala presunljiva letalska zgodba. Med vojno misijo se je 9. marca 1945 leteča trdnjava ameriškega vojnega letalstva iz 817. bombniške eskadrilje, 483. bombniške skupine v okviru 5. letalskega polka ob napadu na strateško pomembne transportne sisteme nad Gradcem v Avstriji hudo poškodovala. Ob vrnitvi so bili letalci skupaj s pilotom Edwardom F. Loganom prisiljeni izskočiti nad Suho krajino, pod vasjo v Gradencu pri Žužemberku je bombnik B-17 Je Reviens padel. Nesrečen let je imel srečen konec, saj so se vsi člani posadke pravočasno rešili ter se ob pomoči domačinov in partizanov prek letališča v Beli krajini vrnili v svojo bazo.

Posadka bombnika B-17 Je Reviens Foto: Osebni arhiv

Že v 19. stoletju Začetki ameriško-slovenskega prijateljstva segajo daleč v našo polpreteklo zgodovino. Slovenci in tudi številni suhokrajinski možje in žene so se množično naseljevali v ZDA že v 19. stoletju ter v prvih desetletjih 20. stoletja. Nekdanjemu največjemu slovenskemu mestu Cleveland niso pravili zaman ameriška Ljubljana, tudi ob aveniji sv. Klare, ki so jo naši izseljenci poimenovali Žužemberk. Suhokrajinci so zelo ponosni tudi na prvega slovenskega senatorja v ZDA Franka Lauscheja, ki se je rodil v Hinjah pri Žužemberku.

Pred spomenikom, ki so ga leta 2017 pod pokroviteljstvom veleposlanika ZDA Brenta R. Hartleyja postavili Turistično društvo Suha krajina, Občina Žužemberk in vaščani Gradenca, se je ob letošnji 80. obletnici dogodka zbralo veliko obiskovalcev in gostov, med njimi tudi vodja pisarne za obrambno sodelovanje veleposlaništva ZDA podpolkovnik Peter C. Larsen. V krajšem kulturnem programu sta se predstavila saksofonistka Iva Primc in kantavtor Primož Pasar. Zbrane so pozdravili predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, domačinka Bojana Vidmar, žužemberški župan Jože Papež ter osrednji govornik Janez Žerovc, upokojeni pilot, pisec ter prevajalec knjige Skočite, prekleto skočite, ki jo je napisal prav pilot Edward F. Logan ml.

Pred spomenikom Foto: Slavko Mirtič

Spremljal v živo

Žerovc, pred leti imenovan tudi v častni organizacijski odbor pri postavitvi spomenika, je med drugim spregovoril o Loganovi knjigi in prijateljskih stikih, ki sta jih skupaj z ilustratorjem naslovnice Igorjem Tratnikom stkala s pokojnim pilotom. Pilot je leta 2021 v starosti 100 let umrl, tako so potihnili njegovi pozdravi njemu tako ljubim Slovencem. Dogodek leta 2017 je v živo prek videoprenosa, ki ga je izvedla ekipa dijakov Multimedija ŠC Novo mesto, spremljal tudi sam Logan.

2021. je umrl pilot Logan.

»Ob slovesnosti v Gradencu se vsem zahvaljujem za čudovit poklon meni in mojim članom posadke. Dva člana sta še živa, žal hudo bolna, vendar sem v stiku s sorodniki, tako tudi z družinami članov posadke, ki jih ni več z nami,« je v zahvali žužemberškim prijateljem 2017. napisal pilot in dodal, da je počaščen in hvaležen. »Užival sem v pesmih, ki jih je pela zelo nadarjena skupina The Plut Family. Bili so odlični! Sound of Silence in What a Wonderful World sta dve naši najbolj priljubljeni pesmi vseh časov, seveda je bilo čudovito slišati našo in slovensko nacionalno himno. Moja edina želja je, da bi lahko bil tam, da bi proslavljal z vami. Eden od govornikov je omenil Melanio Trump. Veseli smo, da jo imamo kot prvo damo Združenih držav Amerike, je ljubka oseba,« nadaljuje Logan in doda zahvalo za prejeti paket s fotografijami, videoposnetki, stekleničko šnopsa Je Reviens in slovensko zastavo. »Hvala za lepo plaketo in spoštovanje, ki predstavlja čudovito vez med našima velikima državama,« je še zapisal v poslednjem pismu.

Prevajalec Janez Žerovc in ilustrator Igor Tratnik sta zaslužna za slovensko izdajo knjige Skočite, prekleto, skočite. Foto: Slavko Mirtič