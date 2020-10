V gostilnah nič več za šankom

Bolnišnične kapacitete so trenutno najpomembnejši parameter. FOTO: Voranc Vogel

Preostane samo še en paket pred rdečo fazo

Število okužb ne upada. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Minister za zdravje bo v kratkem razglasil izredno situacijo v Črni na Koroškem, s čimer bo omogočeno, da se ogroženemu območju in širše občini pošljejo na pomoč resursi od drugod.

Takšne obolevnosti ne smemo prenesti v zimske mesece.

1,3 zdaj znaša faktor okužb v Sloveniji.

Kot je vladni govorec naznanil v ponedeljek, bo torek dan resnice: če se število okužb ne bo začelo zmanjševati, bo po vsej verjetnosti treba sprejeti dodatne omejitvene ukrepe. Napoved je tudi držala, predsednik vladeje na včerajšnji tiskovni konferenci predstavil novosti, ki jih bomo v vsakdanjem življenju po novem morali upoštevati Slovenke in Slovenci ter tako dejavneje sodelovati v boju proti covidu-19, ki je do zdaj pri nas terjal 159 smrtnih žrtev.Trije so umrli v ponedeljek, ko smo opravili 2509 testov na novi koronavirus in potrdili 189 okužb, v 78 občinah. V bolnišnicah se po zadnjih podatkih zdravi 111 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 20 potrebuje intenzivno nego. Deset bolnikov so odpustili v domačo oskrbo, trije pa so, kot rečeno, umrli, med njimi dva oskrbovanca Centra za starejše Murska Sobota. Tam so v ponedeljek ponovili testiranje vseh zaposlenih in potrdili še eno okužbo, skupno so novi koronavirus tako odkrili pri petnajstih stanovalcih in desetih zaposlenih. Umrla sta imela pridružene bolezni, eden pa je ležal v bolnišnici Murska Sobota.Kritično je tudi v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so okužbo potrdili pri 26 zaposlenih in treh bolnikih. Največ novih primerov so znova odkrili v Ljubljani (32), deset v Kranju, devet v Mariboru, največji delež aktivno okuženih pa je še naprej v Črni na Koroškem, kjer so odkrili tri nove primere.V Sloveniji smo do zdaj skupno potrdili 6764 okužb, aktivno okuženih je 2206 ljudi, skupaj je zaradi covida-19 umrlo 159 ljudi. A samo v minulem tednu smo potrdili 1186 okužb z novim koronavirusom, kar je nov tedenski rekord in 266 primerov več kot teden prej. Še naprej se povečuje tudi število hospitaliziranih bolnikov, ki je preseglo stotico, in bolnikov na intenzivni terapiji, zato so novi in dodatni ukrepi, ki jih že sprejemajo številne evropske države, neizogibni, je pojasnila vlada.Kot je poudaril Janša, sprejemamo ukrepe, ki čim manj vplivajo na gospodarsko škodo v upanju, da se dosežejo spomladanski učinki. Pri opredeljevanju ukrepov država uporablja naslednje parametre: število okuženih prebivalcev na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, kapacitete zdravstvenega sistema v posamični državi, tj. število razpoložljivih postelj, opreme in medicinskega osebja, ter kapacitete intenzivne nege, z ventilatorji in še zahtevnejšo podporo medicinskega osebja. Spomladi je bil najbolj na udaru tretji parameter, zdaj pa je drugi, je pojasnil predsednik vlade in poudaril, da smo zeleno fazo že prešli; v veljavi je bila poleti, ko smo uspešno obvladovali epidemijo, končala pa se je z uvozom novih okužb in poslabšanjem situacije.Nastopila je oranžna faza, iz katere smo prav tako že izčrpali prvi paket ukrepov, zato zdaj začne veljati drugi. Ukrep obvezne uporabe razkuževalnih sredstev v večstanovanjskih stavbah in poslovnih stavbah začne veljati danes, prav tako ponekod že veljajo omejitve obiskov domov za starejše in bolnišnic, preostali ukrepi, strežba samo sedečim za mizami, pri čemer morajo biti mize bolj na redko kot doslej, zbiranje do 10 ljudi javno in zasebno, z izjemo kulturnih, športnih prireditev ob upoštevanju ukrepov, verskih obredov in porok; omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih (trgovinah, bankah, poštah, uradih), glede na velikost prostora pa naj bi začeli veljati v prihodnjih dneh. Paket predvideva še prepoved zakusk na prireditvah. Okužbe vsekakor naraščajo, faktor okužb namreč zdaj znaša 1,3, kar ni nič kaj obetavno, kljub številnim obetavnim projektom EU pa cepiva do konca letošnjega leta ne gre pričakovati, je še pojasnil premier.V primerjavi s pomladnimi meseci je Slovenija sicer podvojila kapacitete za obravnavo bolnikov s covidom-19, a te so lahko na razpolago le za omejen čas, saj lahko začnejo rezerve za covid-19 razžirati celoten zdravstveni sistem in povzročijo nepredstavljive posledice, je še opozoril predsednik vlade. Na razpolago je še tretji paket sedmih ukrepov iz oranžne faze, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev, a to je zadnje, kar je na razpolago pred rdečo fazo, ki pa pomeni razglasitev epidemije in zaporne ukrepe, je še poudaril Janša in opozoril, da je v drugem valu novega koronavirusa vsa Evropa, ne le Slovenija, a da marsikje dosledneje upoštevajo ukrepe kakor pri nas.Vse prebivalce tudi poziva, naj si naložijo aplikacijo za zaznavo okužb in tako pomagajo zajeziti val, nihče si namreč ne želi takšne obolevnosti za covidom-19 prenesti v zimske mesece, ko se bodo pridružila še druga respiratorna obolenja.