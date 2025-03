V Gornji Radgoni odkrili spominsko ploščo: hvaležni, ker govorijo slovensko

V Domu kulture Gornja Radgona je potekala 20. skupščina Zveze društev general Maister (ZDGM). Uvodni del je obogatil Oktet Arion iz Ljutomera, ki je zapel himno Republike Slovenije ter himno ZDGM Slovenec sem in pripravil krajši kulturni program. Zbrane delegate in goste sta nagovorili predsednica ZDGM mag. Lučka Lazarev Šerbec in županja Občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš.

Z minuto molka pa so se prisotni poklonili vsem preminulim članom društev po vsej državi. Skupščine, ki jo je povezoval Saša Pergar, so se udeležili tudi predstavniki drugih domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino ministrstva za obrambo ter Slovenske vojske, ki so zbrane pozdravili in jim zaželeli uspešno delo.

Podelili so številna priznanja.

Podelili so tudi številna priznanja, bronasti znak ZDGM sta prejela Maja Justin (DDGRM Žiri) in Zvone Butala (BDGM Metlika), srebrni znak pa mag. Mojca Lazar Doberlet (DGM za Zasavje), Zdenka Ščančar (PDGM Murska Sobota), Drago Fras (DGM Veržej) in Janez Repanšek (DGM Kamnik). Zlati znak ZDGM so prejeli Marjan Zupančič (PDGM Zg. Ložnica), Alojzija Škerjanec (DGRM Kranj), Ivan Anžel (DGM Cerkvenjak), David Kavčič (NDDGM Unec), Dušan Jež (DGM Grosuplje), Jože Žmauc (DDGRM Maribor), Nada Verbič (DGM Ljubljana), Tatjana Damiš (TDRM-V Zavrh), dr. Štefan Čelan (DGM Ptuj), Dušan Zagorc (PDGM Ljutomer), dr. Alojz Šteiner (PDGM Murska Sobota) in Drago Martinšek (ŠDGM Velenje). Zlato plaketo ZDGM je na predlog KDDFM Ravne na Koroškem prejela Gimnazija Ravne na Koroškem.

Poklon Zeilhoferju

Redni del skupščine je vodilo delovno predsedstvo v sestavi dr. Štefan Čelan (predsednik), Rudolf Pfajfar in Jernej Jakelj, udeleženci so si nato lahko ogledali tudi radgonski Muzej Špital. Že pred skupščino ZDGM pa so v Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni slavnostno odkrili spominsko ploščo Maistrovemu častniku Benediktu Zeilhoferju, ki je med najzaslužnejšimi, da se v Gornji Radgoni govori slovensko in da tukaj živijo Slovenci. Zeilhofer (7. maj 1891–5. julij 1978) je bil poveljnik 6. stotnije mariborskega pehotnega polka v času bojev za severno slovensko mejo; 1. decembra 1918 je zasedel Radgono, kjer je 4. februarja 1919 njegova številčno precej šibkejša enota uspešno odbila silovit napad nemško-madžarskih sil pod poveljstvom Johanna Mickla.

Prižgali so sveče in položili vence Maistrovim borcem na radgonskem pokopališču.

Med bojem je bil Zeilhofer ranjen, a je kljub temu z improviziranega ležišča še naprej vodil može. Po okrevanju je maja 1919 sodeloval tudi v drugi ofenzivi na Koroškem, pozneje pa nadaljeval kariero v jugoslovanski vojski. Odlikovan je bil z redom belega orla z meči. Čeprav je bila Radgona po Senžermenski mirovni pogodbi julija 1920 diplomatsko izgubljena, pa zgodovinarji poudarjajo, da je bila februarska zmaga 1919. ključna, saj so bile z njo opuščene ideje avstrijske strani o izvedbi plebiscita na območju med Muro in Dravo, kar je sicer vneto podpirala tudi Italija.

Življenje in delo Benedikta Zeilhoferja je predstavil predsednik DDGM Maribor Aleš Arih, ki je napovedal tudi izid njegove biografije, utemeljene na doslej še neobjavljenih dokumentih iz zasebne družinske zbirke. Skupaj so v prisotnosti garde Slovenske vojske tudi slovesno odkrili ploščo. Slavnostno prireditev je povezoval Dušan Zagorc, idejni vodja Aleje velikih, ki je ob tej priložnosti navzočim predstavil tudi spominska znamenja, postavljena v aleji.

Lučka Lazarev Šerbec in Rudolf Pfajfar sta položila vence pred novo odkrito spominsko ploščo Benediktu Zeilhoferju, doprsnima kipoma generala Rudolfa Maistra in akademika dr. Antona Trstenjaka ter pred Svetilnikom miru, kjer je spregovoril Franci Čuš, ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in podpredsednik Prleškega društva generala Maistra Ljutomer. Prižgali so tudi sveče in položili vence Maistrovim borcem na radgonskem pokopališču.