V Gornji Radgoni so metali pikado in bombe (FOTO)

Komisiji za šport pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever sta v soorganizaciji z Območnim združenjem Veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona in Policijskega veteranskega društva Sever Pomurje pripravili 24. veteranske športne igre, ki so potekale na območju Pomurskega sejma v Gornji Radgoni. Na tekmovanju je nastopilo 680 udeležencev, ki so se pomerili v šestih disciplinah, in sicer v streljanju z zračno puško, metu bombe v cilj, vlečenju vrvi, šahu, pikadu in metu na koš.

Na tekmovanju je nastopilo 680 veteranov.

»Letošnje športne igre so potekale v sklopu Pomurskega sejma, ki je zagotavljal izredno dobre razmere za izvedbo tekmovanj. Omogočil nam je izvedbo znotraj kompleksa, zato je bila večina tekmovanj na enem mestu, kar je omogočilo tudi lažje spremljanje za številne navijače. Iger se je udeležilo več kot 1000 obiskovalcev, od tega je bilo prijavljenih 49 ekip s približno 680 tekmovalci v šestih različnih športnih disciplinah. S pomočjo soorganizatorjev tekmovanja je vse minilo v najlepšem redu,« so po zaključku tekmovanj, razglasitvi rezultatov in podelitvi odličij zagotovili organizatorji.

V ospredju sta bila druženje in zabava. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko

Šest disciplin

Otvoritvene slovesnosti so se udeležili številni gostje, in sicer: županja Občine Gornja Radgone Urška Mauko Tuš, direktor PU Murska Sobota Damir Ivančić, v. d. načelnika PP Gornja Radgona Danilo Lukovnjak in gost iz Republike Hrvaške, generalni sekretar UDVHR, brigadir v pokoju Marin Gregorović. Zbrane sta nagovorila predsednik ZVVS, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič, in županja, ki je tudi uradno odprla igre. Kot rečeno, so tekmovanja potekala v šestih disciplinah, organizator si je oddahnil, ker na tekmovališčih ni bilo poškodb ali drugih težav. Za zdravstveno oskrbo so skrbele članice Območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona z zdravnico Lidijo Žinkovič na čelu.

Naslovi so šli na različne konce države.

Pomerili so se tudi v vlečenju vrvi.

Naslovi so šli na različne konce države. Skupni zmagovalec 24. veteranskih športnih iger je postal OZ VVS Zgornja Gorenjska, na drugo mesto se je uvrstila ekipa PVD Sever za celjsko območje, tretji pa so bili lanski zmagovalci iz OZ VVS Dolenjska. Veteranske igre so znova pokazale, da se člani obeh veteranskih organizacij radi udeležujejo prireditev, ki poleg tekmovalnega naboja dajejo priložnost za sproščeno druženje in pogovor.