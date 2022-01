Poslavljajo se od Benjamina, ki ga je ob zdrsu pogoltnila noč

Zadnji vikend smo poročali o kar šestih nesrečah v gorah s črnim izidom. Med preminulimi je med tudi gasilec Benjamin, kar so razkrili na facebook strani Prostovoljnega gasilskega društva Ig.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da nas je v nedeljo, 16.1.2022, zapustil naš dolgoletni član in prijatelj Benjamin. Bil je eden izmed najboljših gasilcev in vedno pripravljen pomagati. Svoje življenje je izgubil, ko je hotel pomagati drugemu sočloveku. Beno hvala ti za vse. Gasilke, gasilci, tvoji tovariši in prijatelji, te nikoli ne bomo pozabili!« so sporočili njegovi prijatelji.

Kot smo pisali, se je v nedeljskem večeru skupina gornikov odpravila s Komne. Med njimi je bil, kot kaže, tudi Benjamin. Skupina, sestavljali so jo domačini in fantje iz okolice Ljubljane, je bila opremljena s čelnimi svetilkami in z derezicami. Malo čez 20. uro se jih je nekaj pri sestopu s serpetin obrnilo v smeri bližnjice – in ta odločitev je dva stala življenje. V trdi temi sta zašla na prepadni predel, ki se strmo spušča proti Ukancu. Zaradi poledenele podlage je prvemu zdrsnilo. Drugi – očitno Benjamin – je kolegu želel pomagati, pa je še njega ob zdrsu pogoltnila noč. Našli so ga preminulega v ponedeljek zjutraj, ko je nad strmo območje poletel dron.

Od Benjamina se poslavljajo na družbenih omrežjih. Še posebej ganljiv je komentar njegovega kolega Jureta, ki je takole zapisal (nelektorirano): »Včeraj mi je prijatelj, gorski reševalec, ki je bil zraven, ko so ga našli povedal, kaj se je zgodilo. Nisem vedel, da je bilo to naš Beno. Naš prijatelj, naš sotekmovalec, ena izmed legend Fire Combata. Človek, ki si ga preprosto moral imeti rad. Ko sem izvedel, kaj se je zgodilo, sem pomislil, da je moral biti tisti, ki je nesebično tvegal življenje, da bi pomagal planincu, ki je zdrsnil, zares pogumen človek. Da je kljub temu, da tega objektivno ne bi smel narediti, ker je bilo prenevarno, tvegal vse, da bi mu morda rešil življenje. Tega v sebi ne nosi vsakdo. Zato tudi ne preseneča, da je bil Beno gasilec. Iskren, predan, zavezan reševanju ljudi in njihovega premoženja. Kar se je zgodilo, je posledica ljubezni in spoštovanja do življenja. Tako svojega kot življenja drugih. Beno je zato, da bi pomagal drugim, žrtvoval največ, kar je imel. Odšel je kot junak, kot zgled in kot opomin, da je delo gasilca ali reševalca včasih lahko tudi zgodba, ki nima srečnega konca. Naj ga vendarle na svoj način ima - kljub vsej žalosti bodimo hvaležni, da živimo v svetu, kjer so in ste še ljudje, kakršen je bil Beno. Tak svet je lep. Gasilke in gasilci, njegove sestre in bratje, ga ne boste nikoli pozabili. Mi, njegove nekdanje sotekmovalke in sotekmovalci, tudi ne. Njegovega smeha, njegove pozitivne energije, ki jo je širil na vse. Njegovega veselja ob številnih uspehih, ki jih je dosegel kot Ižanski lump. Beno, to slovo je res težko. Prihaja veliko prezgodaj. Vem pa, da kamorkoli že si odšel, je zdaj tam lepše in bolj varno.«