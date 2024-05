V gorah kar dve reševanji v enem dnevu: »Razmere v gorah so zelo nevarne«

Letalska policijska enota je z gorskimi reševalci včeraj pozno popoldne opravila dve reševanji v gorah in na varno tik pred temo pripeljala tri pohodnike. Najprej je bila policijska posadka aktivirana za reševanje na Prisojniku, kjer sta dve pohodnici neopremljeni za snežne razmere zašli na neprehoden teren na zelo zahtevni poti skozi okno.

Pohodnici sta neopremljeni za snežne razmere zašli na neprehoden teren. FOTO: Letalska Policijska Enota

Za zahtevno reševanje je bilo za spust gorskega reševalca letalca s helikopterja na zelo strm in spolzek teren treba uporabiti kar 86 metrov helikopterske jeklenice, s katero sta posadka in reševalec nato eno za drugo varno dvignila v helikopter in prepeljala v Kranjsko Goro. Gre za tuji pohodnici, ki sta se izgubili. Sta nepoškodovani.

V istem poletu je posadka po zaključenem reševanju na Prisojniku pomagala tudi radovljiškim gorskim reševalcem, ki so na območju Stola reševali pohodnico s poškodbo noge. S helikopterjem so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Razmere v gorah so nevarne

»Opozarjamo, da so razmere v gorah ponekod še zelo nevarne, občutek varnosti, ko jih gledamo iz doline, je lahko zelo varljiv. Zato pozivamo k previdnosti, opremljenosti, varnosti, informiranosti in organiziranosti,« sporoča Policijska uprava Kranj.

»Ponudnike nastanitev pa prosimo, naj o nevarnostih v gorah poučijo svoje goste in jim svetujejo varno pohodništvo, po potrebi tudi v sodelovanju z usposobljenimi gorskimi in planinskimi vodniki.«