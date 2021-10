V Tržiču priimek Rožič pomeni skoraj enako kot alpinist. Šestero bratov Rožič je namreč močan steber tržiškega alpinizma in je močno vplivalo na vse kasnejše generacije odličnih plezalcev. Eden od znamenitih bratov je 75-letni Luka Rožič, ki ima za sabo več kot 40 let gorskega reševanja in do leta 2019 kar 60 let nepretrgane alpinistične poti. »Ah, nimam se za legendo. Je pa res, da sem se vse življenje z alpinizmom dajal in da me tudi sedaj še ni popustilo,« se smeje ob našem obisku upokojeni tesar. Če se rodiš v takšni družini, kot se je on, res ni veliko možnosti, da bi postal ...