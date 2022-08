V Glinščici pogin rib: »Voda je bila belkaste barve«

V potoku Glinščica v Ljubljani je prišlo do pogina rib. Gasilci so ugotovili, da v potok iz smeri gradbišča okoli 100 metrov višje priteka voda belkaste barve, voda v potoku nad tem mestom pa je bila bistra, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Do pogina je prišlo v Glinščici v bližini policijske postaje prometne policije Ljubljana Grič. Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so opravil meritev pH, test prisotnosti ogljikovodikov v vodi in pregledali potok.

»Voda je bila belkaste barve. Ob pregledu potoka gorvodno smo ugotovili, da iz smeri gradbišča približno 100 metrov višje v potok priteka voda belkaste barve, voda višje pa je bila bistra,«so zapisali.

Aktivirali so Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME), ki bo opravil nadaljnje analize vode.

Na kraju je bila prisotna policija, o dogodku so obvestili tudi lokalno pristojno ribiško družino.