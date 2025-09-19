V eni uri z motorko do osupljive skulpture (FOTO)

V MTB Trail centru v Dolgi vasi, pod razvalinami Gradu Fridrihštajn, kjer se je spletla ljubezenska zgodba Friderika Celjskega in Veronike Deseniške – leto 2025 je v Kočevju posvečeno prav njima –, je Zavod Kočevsko pripravil prvi kiparski festival v spomin na znamenitega akademskega kiparja, grafika in pedagoga Staneta Jarma (1931–2011). Festival z naslovom Umetnost izražanja z motorno žago je navdihnil njegov bogati ustvarjalni opus ter opogumil enajst rokodelcev in rezbarjev, pravih umetnikov iz vse Slovenije, dva sta prišla iz Hrvaške.

11 ROKODELCEV je ustvarjalo.

Nujno iz hrasta

Že prvi dan so se po prireditvenem prostoru razlegali zvoki motornih žag, ki so rezale v masivna hrastova debla. Lesni prah je letel po zraku, obiskovalci pa so z zanimanjem opazovali, kako pred njihovimi očmi nastajajo skulpture z motivi iz živalskega sveta kočevskih gozdov. Drugi dan so se kiparji pomerili v hitrosti – v t. i. speed carvingu, kjer je bilo treba v eni uri ustvariti leseno skulpturo. Napeto pričakovanje med gledalci je naraščalo z vsakim potegom žage, aplavzi so spremljali končne oblike. Organizator je pripravil tudi bogat spremljevalni program; najmlajši so uživali v otroškem živžavu, kjer so pod mentorstvom uveljavljenih lokalnih rokodelcev ustvarjali preproste izdelke iz lesa, medtem ko so starši spremljali kiparje pri delu ali posedali v senci ob prireditvenem prostoru.

Umetnine Staneta Jarma najdemo po vsej Sloveniji.

Anamarij Stibilj Šajn in Dragica Čadež v varnem objemu kočevskega medvedka FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

»Zaradi velikega imena Staneta Jarma smo želeli poudariti njegov sloves. Koncept smo pripravili na začetku leta in ga v pol leta izpilili. Izkazalo se je, da je zanimanje veliko – kiparji so se odzvali povabilu, se pa že prijavljajo novi za prihodnje leto. Želimo si, da bi dogodek postal tradicionalen,« je pojasnil Gal Hočevar iz Zavoda Kočevsko ter dodal, da je bila pobuda rezultat sodelovanja z lokalnim umetnikom Anžetom Kobalom.

Povezani s tradicijo

V zasnovo festivala so vključili tudi akademsko kiparko Dragico Čadež, lansko Prešernovo nagrajenko in poznavalko Jarmovega ustvarjalnega opusa, ter umetnostno zgodovinarko in likovno kritičarko Anamarijo Stibilj Šajn. »Zelo sem počaščena, da sem lahko prisotna ob tako pomembnem prizadevanju za ohranjanje Jarmove umetniške zapuščine. Stane je bil prisoten po vsej Sloveniji, povsod so ga poznali, posebno na Dolenjskem in okoli Ljubljane. Ko grem na Žale, občudujem njegove križe, ti so zame res fascinantni, kot tudi številne druge njegove stvaritve. Jarm nam ni dal samo kipov, dal nam je svoj duh, svoj način mišljenja in poglede,« je poudarila Čadeževa.

Udeleženci so ustvarjali vsak v svojem slogu, a povezani v spoštovanju lesa in tradicije. »Na kolonije hodim že več let. Najraje ustvarjam z motorno žago. Najprej se naredijo grobi rezi, potem se skulptura pobrusi in zaščiti z oljem, da zdrži čim dlje. Če je postavljena zunaj, mora biti nujno iz hrasta. Sicer pa je to moj konjiček – sem kovinar, zdaj pa v pokoju,« je povedal Jože Smrkolj z Izlak.

Mojca Turk Kapele z vnukom na ustvarjalni delavnici

Ob njem je z motorko v roki detajle mogočne sove, ki zre nekam čez v hribe Male Gore, upodabljal Matija Cigljar iz Solčave: »Po poklicu sem elektrotehnik, zaposlen sem kot gozdar, umetnost pa je moj hobi. Nazadnje sem bil na tekmovanju na Hrvaškem, sicer pa se po večini udeležujem hitrostnih tekmovanj, če se tako izrazim. Vsak ustvarjalec ima svoj slog in pogled – nekateri delajo po skicah, drugi rišejo sproti in se prilagajajo. Uporabljamo različne motorne žage: večje za grobe reze ter manjše z ozkimi carving meči za oblikovanje detajlov.«

Pomembno vlogo pri organizaciji je imel Anže Kobola, čigar glas je odmeval med obiskovalci, ko so pele motorne žage. »Pred domačimi je zagotovo vsaj malo treme, ko se lotim obdelave debla, a pomembno je, da so z vsem, kar počnemo, zadovoljni kolegi umetniki. Moj oče je začel z izdelovanjem lesenih posod, žlic in spominkov, jaz pa nadaljujem z večjimi deli, rezanimi z motorno žago,« je povedal Kobola in se tako poklonil Jarmu.

Anže Kobola med stvaritvama, tretja pa nastaja.

Rojstna hiša propada

Posebna vrednost kolonije je tudi v tem, da bodo skulpture umestili na različne turistične točke Kočevske – na Risovo in Orlovo pot, na učno pot v Studencu ter ob Grad Fridrihštajn. Tam bodo obiskovalce spominjale na bogastvo kočevskih gozdov in umetniški pečat Staneta Jarma, ki je bil trden, izviren, tekoč kot voda v potezi s čopičem in obenem duhovit, ljubezniv, ga opisujejo znanci. Jarma oziroma ustvarjalne pesmi njegove motorne žage in dleta se še kako dobro spomni Cvetka Vesel, ki jo je življenjska pot iz doline dveh rek odpeljala v Sodražico, kjer je na šoli poučevala do upokojitve, vmes pa neutrudno zbirala žlahtne zgodbe ljudi iz rojstne doline. »Do naših krajev je gojil poseben odnos. Vedno, kadar sva se srečala, bodisi v Kočevju bodisi Sodražici, je začel pomenek v našem ljubem domačem narečju. To mi je bilo najbolj všeč. Sicer pa se Staneta spomnim tudi kot igralca, večkrat je bil odrski partner moje mame. V njegovi mladosti je bilo v Osilnici bogato kulturno življenje.«

Skulpture bodo umestili na različne turistične točke Kočevske.

Ne le Cvetko, tudi druge starejše Osilničane žalosti, da Jarmova galerija v rojstni hiši sredi trga, na katero so bili zelo ponosni, žal neusmiljeno propada. Spomini na velikana dežele Petra Klepca v Kočevju ne bodo zbledeli, na festival prihodnje leto so se namreč že zdaj prijavili nekateri mojstri. Združil bo okoli petnajst ustvarjalcev, tudi iz Avstrije in Madžarske.

In tudi številni tokratni obiskovalci so ob koncu dogodka razmišljali o vrnitvi prihodnje leto – nekateri zaradi kiparjev, drugi zaradi živahnega vzdušja, ki ga je sredi gozda ustvarila umetnost v najlepši povezavi z naravo.