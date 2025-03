V eni noči pobili 113 partizanov

Včeraj je minilo 81 let od največje izgube partizanskih enot naenkrat na Slovenskem, od poboja 113 partizank in partizanov na Javorovici nad Šentjernejem, ki se je s krvavimi črkami zapisala v zgodovino narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, saj so Nemci s pomočjo domobrancev obkolili in pobili 113 bork in borcev IV. bataljona Cankarjeve brigade. V spomin na tragedijo je bila v soboto spominska slovesnost, ki so jo pripravili Združenje borcev za vrednote NOB Šentjernej, Skupnost borcev brigade Ivana Cankarja, Skupnost borcev Gorjanskega bataljona, Gorjanska četa in Občina Šentjernej, včeraj pa je bila še spominska maša.

Na sobotni prireditvi je bil slavnostni govornik evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je med drugim izpostavil dejstvo, da je tragični epizodi Cankarjevega bataljona botrovala kolaboracija z okupatorjem. »Za nekatere politike je domobranstvo pojem, ki bi ga bilo treba malce preurediti, da ne bi bil več tako problematičen. A tukaj moramo biti neomajni: domobranstvo je pritlehno in zavržno dejanje, za katero ni opravičila.«

Slavnostni govornik je bil evropski poslanec Matjaž Nemec (četrti z leve).

Izpostavil je, da so slovenske partizanke in partizani zaslužni, da smo kot narod obstali in da danes živimo na svobodni slovenski zemlji ter da sami odločamo o svoji usodi. »Upor slovenskega naroda zoper nacifašizem pa nekatere zelo moti. Narodnoosvobodilni boj želijo pospraviti na smetišče zgodovine, medtem pa gradijo svoj politični obstoj na zgodbah, ki nimajo nič skupnega z resnico. A ta ostaja: zaradi narodnoosvobodilnega boja smo lahko zgradili slovensko državnost,« je dejal in se dotaknil tudi trenutnih razmer v Evropi in svetu ter med drugim izpostavil, da je oboroževanje Evrope le del veliko večjih izzivov, ki so pred nami: »Varnost Evrope moramo pričeti naslavljati pri izvoru težav. Te pa lahko na dolgi rok odpravi le močna in enotna politična, socialna in gospodarska Evropska unija. Takšna, ki se krepi z velikimi investicijami v evropsko znanje, razvoj in tehnološki napredek.«

Prepričan je, da več oboroževanja samo po sebi ne bo rešilo težav ali zagotovilo več miru in varnosti, brez investicij v socialno in ekonomsko varnost se bo negotovost še poglabljala. Negotovost namreč vedno vodi k strahu, ta pa generira slabe odločitve, pogosto zavite v celofan čudežnih rešitev.

V soboto se je na Javorovici kljub kislemu vremenu zbralo veliko ljudi.

»Tudi na evropskih tleh se soočamo s porastom populizmov, priča smo oživljanju idej fašizma. Te ideje se iz obrobja selijo v osrednje dvorane politike, retorika hujskaštva danes postaja nekaj povsem običajnega,« je orisal sedanje stanje, ko prihodnost ni več v domeni tehtnih razprav, temveč konfliktov pred kamerami ter blatenja prek družbenih omrežij, veliki kapital pa se niti ne trudi več skrivati za politiko, temveč skupaj z njo skrbi za svoj interes – dobičke.

Tudi župan občine Šentjernej Jože Simončič je v nagovoru na Javorovici poudaril pomen vrednot za obstoj naroda in države. Ljudje, ki so na Javorovici umrli pred 81 leti, so imeli svoje vrednote, danes pa imamo občutek, da se temeljne vrednote izgubljajo. Pozval je, naj se tako v državi kot v Evropi združijo in sodelujejo vse zdrave sile. »Ni več pomembna delitev na leve in desne, ampak krepitev enotnosti in pravih vrednot, če želimo ostati samostojni – tako Slovenci kot Evropejci,« je sklenil.