Nataša Pirc Musar ogorčena: »To je nesprejemljiva kršitev«

Po ponovni okrepitvi izraelskih napadov v Gazi, ki so terjali številne žrtve, med njimi tudi več sto otrok, se je na dogajanje odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na omrežju X je zapisala, da so izraelski napadi nesprejemljiva kršitev premirja ter da onemogočajo iskanje mirne rešitve za prekinitev nasilja in rešitev talcev.

Obsežni napadi in povečano število žrtev

Izraelska vojska je v zadnjih dneh sprožila kopenske operacije v Gazi, v napadih je življenje izgubilo najmanj 436 ljudi. Sklad ZN za otroke (Unicef) je opozoril, da je bilo v enem samem dnevu ubitih 200 otrok, kar predstavlja najvišje število smrtnih žrtev med otroki v zadnjem letu.

Predsedniška obsodba napadov

Na dogajanje se je odzvala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je v svojem zapisu obsodila izraelsko bombardiranje in kopensko ofenzivo v Gazi.

»Včeraj je bilo v enem samem dnevu pobitih 200 otrok. Včeraj dopoldne je v napadih življenje izgubil pripadnik OZN v Gazi, trije njegovi kolegi, pripadniki enote za odstranjevanje min OZN na Zasedenem ozemlju pa so ranjeni,« je zapisala in dodala, da so izraelski napadi nesprejemljiva kršitev premirja.

Pirc Musar je opozorila, da takšna vojaška eskalacija onemogoča iskanje mirne rešitve za vrnitev izraelskih talcev in za prenehanje trpljenja palestinskega prebivalstva. Ob tem je izrazila obžalovanje, da dosedanja mirovna pogajanja niso obrodila sadov in dodala, da se mora vojna končati.

»Vse pogodbenice Ženevskih konvencij nosimo odgovornost, da ne dopustimo nadaljevanja vojnih zločinov in za kazenski pregon vseh odgovornih zanje,« je še zapisala.

Mednarodni pozivi k umiritvi razmer

Medtem ko so Združeni narodi in humanitarne organizacije pozvali k takojšnji prekinitvi ognja ter humanitarni pomoči, izraelska vlada napoveduje nadaljevanje vojaških operacij. Premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da bodo vsa nadaljnja pogajanja potekala vzporedno z vojaškimi aktivnostmi, kar dodatno zapleta možnost sklenitve trajnejšega premirja.

Tudi v New Yorku potekajo protesti proti izraelskim napadom. FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

V Gazi pa se medtem razmere za prebivalce vse bolj slabšajo. Po podatkih Unicefa je dostop do humanitarne pomoči močno omejen, saj v zadnjih 16 dneh v enklavo ni prišel noben tovornjak s pomočjo, močno okrnjena pa je tudi oskrba s pitno vodo.

Pirc Musar se je tako pridružila vse glasnejšim pozivom mednarodne skupnosti k prenehanju nasilja in odgovornosti vseh vpletenih za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava.