V enem letu 242-krat na Krvavec

Na sklepni prireditvi v Brunarici Sonček na Krvavcu so podelili priznanja in nagrade osme celoletne rekreativne akcije Junaki Krvavca 2022/2023. Prvi trije med ženskami in moškimi so prejeli pokal, absolutni zmagovalec pa še 350 evrov.

Dogodek je bil vrhunec vztrajnosti in predanosti rekreativnih navdušencev, ki so v pretekli sezoni s smučanjem, kolesarjenjem in pohodništvom poskušali doseči 52 vpisov ali več. Srečanje so začeli s skupinskim pohodom po planinski poti, in sicer na Ambrožu pod Krvavcem prek Pokovškega in planine Osredek vse do Krvavca. Tam sta sledili pogostitev in podelitvi priznanj. Med 76 udeleženci jih je kar 37 prejelo ugledni naziv Junak Krvavca z 52 vpisi ali več, med njimi je devet junakinj. Že drugo leto zapovrstjo je najbolj izstopal Robi Jerič iz Grada pod Krvavcem s kar 242 vpisi, med moškimi se je na drugo mesto uvrstil 84-letni Lojze Dežman z 200 vpisi iz Ambroža, na tretje pa Matjaž Skubic z Zgornjega Brnika s 182 vzponi. Med ženskami je s 139 vpisi slavila Danaja Jerič, drugo mesto je s 100 vpisi osvojila Jana Remic, tretja pa je bila Saša Podobnik z 80 vpisi. Začela se je že nova sezona Junaki Krvavca, ki bo trajala do 27. septembra 2024. Na dan je mogoč samo en vpis.