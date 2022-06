V enem dnevu je Rok pritekel na Everest (FOTO)

Vztrajnost je ena od najpomembnejših lastnosti, ki tekaču omogoči premagovanje še tako velikih izzivov. Rok Cokan iz Celja se tega še kako dobro zaveda. Pred časom je namreč uspešno zaključil 26 ur in 43 minut dolg podvig, imenovan Everesting 8848 m Resevna.

Resevna je 682 metrov visok vrh južno od Šentjurja, ki je dobil ime po resju, ta cveti zgodaj spomladi in jeseni v modri barvi, na njem pa je tudi 20 metrov visok razgledni stolp. Od tam se razprostira razgled skoraj na vso Slovenijo.

Za dušo

Cokan je iz doline do razglednega stolpa pritekel 30-krat, kar je na koncu zneslo 9031 metrov višinske razlike – krepko čez zastavljeni cilj 8848 metrov, kolikor je visoka najvišja gora na svetu Mount Everest. Šestintridesetletni strastni tekač nam je povedal, da se med več kot en dan dolgim tekom ni prav nič ukvarjal s tem, ali mu bo uspelo.

Med vzponi ni bil sam.

»Ves čas sem imel v mislih le, da moram gor 30-krat in da moram to opraviti v manj kot 30 urah. Ves čas sem imel konstanten tempo,« pojasni in nadaljuje, da je že prej dobro pregledal teren, ta se počasi dviguje, in da tudi pri spustu niso trpele noge. Podviga pred startom ni prav na veliko razglašal naokoli, zanj je vedelo le približno petnajst prijateljev. »Vse skupaj sem hotel narediti bolj na skrivaj, čisto za dušo. Oziroma sem to vzel kot trening,« pravi Cokan. A ko je opravil prvi vzpon, ga je ob vrnitvi v dolino že čakal prvi tekač. Ti so se nato kar izmenjevali in ga spodbujali vse do 30. vzpona.

»Tistih 26 ur je minilo, kot da bi šel na sprehod. Že od začetka je bilo zelo dobro vzdušje,« se spominja Rok in še, da so zvečer osvetlili stolp, ob uspešnem zaključku pa ga s harmoniko pričakali pred planinskim domom na Resevni. »Na koncu je zaradi mojega teka nastal cel halo,« se nasmehne.

Prihodnje leto nov izziv

Cokan se s športom aktivno ukvarja od leta 1992. Takrat, še v prvem razredu osnovne šole, je začel trenirati judo in v borilnih veščinah vztrajal vse do leta 2016. Zatem se je preusmeril v kolesarstvo, pa v cross fit in na koncu v tek. Z njim se aktivno ukvarja zadnjih pet let. Seveda vsega tega ne bi zmogel brez skoraj vsakodnevnih treningov. Vsaj petkrat na teden je treba preteči od deset do 20 kilometrov, pravi. Predvsem pa je, kot smo že uvodoma zapisali, pomembno, da človek osvoji vztrajnost. »Vztrajnost dobiš s treningom,« poudari Cokan in doda, da se mora tekač navaditi tudi na to, da ga lahko na daljših tekih doletijo bolečine, a mora kljub temu nadaljevati. Tek mora postati rutina.

9031 metrov višinske razlike je premagal.



Naš sogovornik že snuje načrte. Čez eno leto bo poskušal osvojiti nov izziv: »Takšnega, kot ga ni še nihče v Sloveniji.« In kaj bo to? »To naj ostane skrivnost,« je odgovoril Celjan, ki smo ga zmotili med dopustovanjem na Tenerifu.