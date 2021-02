V DZ ovaduh, tako so zasačili Bratuškovo (FOTO)

Predsednico Sab in po novem tudi poslankoso v dvorani državnega zbora ujeli brez zaščitne maske na obrazu. Fotografijo je na twitterju objavila, tiskovna predstavnica za stike z javnostjo pri stranki SDS, ki je zapisala, da je Bratuškova »tudi danes na odboru za zdravstvo brez maske. Zakaj? Ali res ne razume pomena ukrepov za zajezitev širjenja epidemije?«.Predsednica Sab pravi, da masko v prostorih državnem zboru vseskozi nosi in da jo je snela le za trenutek. V tistem pa je nekdo očitno izkoristil priložnost in Bratuškovo v prekršku ovekovečil na družabnih omrežjih.»Minuto sem v državnem zboru sedela brez maske, za kar se opravičujem. Zgodi se pa tudi najboljšim očitno,« je zapisala in pripela videoposnetek nemške kanclerke, ki se je v nekem trenutku spozabila in si pozabila nadeti masko.Ozadje zgodbe so nam pojasnili tudi v stranki Sab, kjer so dejali, da se je »Bratuškova v trenutku nepazljivosti spozabila in si ob prihodu v veliko dvorano državnega zbora pozabila nadeti zaščitno masko. Na to jo je prijazno opozorila poslanska kolegica, nakar je poslanka Bratušek nemudoma zapustila dvorano in se vanjo vrnila z zaščitno masko«. Predsednica Sab se je za napako tudi opravičila in državljane pozvala k spoštovanju ukrepov, dokler bodo ti potrebni.V državnem zboru je uporaba maske obvezna, a verjetno Bratuškova zaradi spodrsljaja ne bo deležna sankcij, saj si je masko nadela takoj, ko so jo opozorili, da je ne nosi. Tam so si poslanci že večkrat za trenutek sneli masko, a po naših podatkih zaradi tega še nihče ni dobil kazni.Kdo je fotografijo posnel? V dvorani državnega zbora je fotografiranje med sejo dovoljeno le referentom, pristojnim za posamezne odbore, kot tudi strokovnim sodelavcem parlamentarnih strank, kamor sodi tudi služba za stike z javnostjo.