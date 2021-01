V dveh regijah se šole zapirajo

Šole v zasavski in obalno-kraški regiji dobile okrožnico šolskega ministrstva o tem, da s ponedeljkom prehajajo na pouk na daljavo, poroča STA. Šole so svoja vrata za otroke prve triade odprle v torek v devetih statističnih regijah z boljšo sliko, potem ko so v ponedeljek s hitrimi testi testirali šolnike.Vmes pa se je epidemiološka slika v omenjenih dveh regijah toliko poslabšala, da sta po kazalnikih zdrsnili nazaj v črno območje. V tem so že ves čas Jugovzhodna, Goriška in Posavska regija, ki šol v torek še niso odprle, vrtci pa nudijo le nujno varstvo.Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je sicer vladi v enem od mnenj svetoval, naj najprej zapre druge mogoče lokacije prenosa okužb, ne pa šol in vrtcev, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov.Vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, infektologinjaje na dopoldanski novinarski konferenci na vprašanje o tem, ali naj bi v omenjenih dveh regijah po tednu dni zaprli šole odgovorila, da na strokovni skupini nimajo stališča do tega vprašanja. »Moja osebna presoja je, da je neprijetno zapirati šole po enem tednu in da je verjetno pametno pogledati, za kakšno situacijo gre v posameznem delu Slovenije,« je dejala.Vlada je v sredo odločitev o tem, kako bo naslednji teden potekal pouk, prestavila na današnji dan. Odločitev bo ministrica Simona Kustec pojasnila po seji vlade na tiskovni konferenci, ki jo boste lahko spremljali tukaj: