V Dubaju mu ni mar za kranjsko sodišče

Na pomlad 2014 so z Bleda vabili študente med prostovoljce na glamuroznem dogodku, kot ga pod Alpami menda še ni bilo: »Poleg druženja s svetovnimi filmskimi zvezdami in filmskimi ustvarjalci vam bo delo na takem dogodku služilo kot odlična referenca.« Razvajanje z zvezdniki in zvezdnicami ter preostalimi, ki bi to radi bili, se je z Blejskega filmskega festivala (BFF), ki se je kitil s projekcijami na velikem platnu le dve leti, preselilo v dvorano kranjske sodnije.

Danijel Utješanović in Iris Mulej na odprtju prvega Blejskega filmskega festivala FOTO: Mediaspeed.net

Prišel tudi Armand Assante

Prvo ime BFF Danijel Utješanović, sicer nekdanji natakar v poslovnem sistemu Sportine, ki je bil v času organizacije festivala intimno povezan z manekenko Iris Mulej, je zvabil na Bled celo predsednika republike Boruta Pahorja. Vse je bilo izpeljano kot na filmskem platnu: sijoče, s polno presežki. Vendar se finančni načrti niso ravno izšli.

V letih 2014 in 2015 je Utješanoviću uspelo projekt spraviti pod streho, leta 2016 je bil zaradi nekakšnih organizacijskih sprememb v mirovanju, marca 2017 pa je šlo podjetje Bled Film Festival v stečaj. Utješanović in njegov partner ter soustanovitelj BFF Marko Gajić sta se znašla v primežu tožilstva, ki je spisalo obtožnico za dve poslovni goljufiji. Svetovno znani filmski obrazi danes zagotovo ne vedo več za dvojec Utješanović-Gajić.

Vprašanje je, ali se recimo Armand Assante sploh spomni, da je bil pred dobrimi šestimi leti na Bledu. Se je pa z organizatorjem želelo seznaniti osebje sodišča v Kranju. Že decembra 2018 je bil razpisan predobravnavni narok, a se ga je udeležil le Gajić, ki je dejal, da se ne čuti krivega, ter dodal, da je brez zaposlitve in premoženja. Utješanovića je sodnica vabila še dvakrat v začetku leta 2019, obakrat zaman.

Gradil bo filmske studie

Še v začetku novembra se je na instagramu pohvalil, da je s prijatelji pil pivo. Laško, ne arabsko. FOTO: Posnetek zaslona

Preselil se je v Dubaj in tam zasedel mesto direktorja produkcijske hiše Hayabusa studios, je tudi njen soustanovitelj. Kot je razbrati na njegovih osebnih družabnih omrežjih, v Združenih arabskih emiratih načrtuje gradnjo večjih filmskih studiev, kot so v Hollywoodu. Ukvarja se s finančnim vlaganjem, imel naj bi dobre zveze z oblastniki. Tožilecje predlagal, naj sodišče zoper njega odredi pripor, a od leta 2018 ni prav nobenih sprememb, le iskanje naslova za Utješanovića je bilo odrejeno, tiralica pač ne. Zanimivo pri vsem tem je, da se Utješanović vsake toliko sprehaja sodišču pred nosom in celo odkrito priznava, da prihaja občasno v domovino, saj na svojem instagram profilu redno objavlja lastne posnetke, kjer je veliko utrinkov iz Slovenije. Nazadnje je bil doma pred mesecem dni, objavil je fotografije s svojo mamo, prijatelji ter sprehoda po jesenskem gozdu.

Nekaj dni je bival tudi v enem izmed prestižnih hotelov v bližini Bleda s svojo ženo iz Dubrovnika, ki pa naj bi po neuradnih podatkih pred kratkim vložila zahtevo za ločitev. Torej bi se konec novembra, manj kot mesec dni po fotografiranju za svoje sledilce in oboževalce, Utješanović lahko pojavil v dvorani na kranjski sodniji še za sodnico, tožilca in javnost ter pojasnil, ali je goljuf ali le po krivem obtoženi poslovnež.

V dvorani kranjskega sodišča je bil spet samo Gajić, ki je na prvi pogled videti, kot da je tudi sam žrtev Utješanovića oziroma je padel na limanice ob visokoletečih besedah. Sodišče ga je nato obsodilo na osem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta, dvema podjetnikoma, ki sta vložila kazensko ovadbo, pa mora vrniti okoli devet tisočakov. Kako bosta tožilstvo in sodišče ravnali v primeru Danijela Utješanovića, bo treba še počakati. Ali je na toplem v Dubaju ali pa šteje snežinke v domovini, sodišču uradno ni znano.