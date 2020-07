V družbi gomazečih živalic

Če spadate med tiste, ki se pajkov bojijo, pa še sami ne veste zakaj, boste morda lahko v Piranu ta strah premagali. Marsikaj zanimivega in neznanega o njih lahko do septembra izveste v palači Trevisini, ki gosti razstavo največjih pajkov in škorpijonov na svetu. Predstavljata jih zbiralca Sašo Čotar iz Radovljice in Aleš Mlinar iz Tržiča. Čotar se je s pajki začel ukvarjati pred 20 leti, ko je za rojstni dan dobil živega škorpijona, kar ga je popeljalo v svet teraristike oziroma eksotičnih živali, med katere spadajo na primer kače, kuščarji in žabe. Začel je obiskovati sejme v tujini in tako spoznal Mlinarja, ki je v ...