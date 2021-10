V Domžalah je dišalo po srninem golažu

Občina Lukovica je bila pred mnogimi leti del velike domžalske občine, potem so odšli na svoje. Dobrih sosedov niso pozabili, zato se kot pravi prijatelji radi vračajo v nekdanje skupno občinsko središče. Tokrat so se spet srečali na domžalskem tržnem prostoru, saj so po več kot enoletnem premoru zaradi korone ponovno organizirali prireditev Dobrodošli v Domžalah. Gostje iz sosednje občine Lukovica so obiskovalcem tržnega prostora predstavili svojo kulinariko, običaje, kulturni program in še marsikaj zanimivega.

Na prireditvi Dobrodošli v Domžalah so sodelovali ponudniki in društva iz občine Lukovica, ki so številnim obiskovalcem pripravili prav prijetno vzdušje, zato sta organizatorja te prireditve, Katka Bohinc iz občine Lukovica in Vido Repanšek, idejni vodja in organizator prireditev na domžalskem tržnem prostoru, vidno olajšana spremljala ta enkratni dogodek, poln pesmi in prikazov starih ljudskih običajev.

Godba Lukovica

Napovedovalka Tanja Vidic Goršak je med dogajanjem, ki so ga popestrili s kulturnim programom, predstavila vsa sodelujoča društva in lokalne ponudnike iz občine Lukovica. Obiskovalce sta v dobro voljo in smeh spravila Groga, rokovnjaški papež in njegov spremljevalec, oba pa sta imela v rokah dolgi in na koncu odebeljeni palici, kakršne naj bi nekdaj uporabljali rokovnjači v Črnem grabnu.

Prireditve sta se udeležila tudi mag. Olga Vrankar, županja občine Lukovica, in Toni Dragar, župan občine Domžale, v pozdravnem nagovoru sta se zahvalila domačinom za gostoljubje, gostom pa za enkraten kulturni program, ki je obogatil napore ponudnikov pri predstavitvi. Domžalski župan je lukoviški županji ob tej priložnosti podaril predpasnik z emblemom Kuhne na plac, županja pa njemu nekaj lukovških dobrot. Dogodka so se udeležili še Vincenc Dragar, podžupan občine Lukovica, Katka Bohinc, v. d. direktorice občinske uprave občine Lukovica, in Špela Kralj iz občinske uprave lukoviške občine. V bogatem kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor Šentviški zvon z zborovodkinjo Špelo Kink, Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca z zborovodjo Janezom Gubancem, Godba Lukovica, ki deluje pod strokovnim vodstvom Gregorja Dermola, in Kulturno-umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski Krašnja. Članice tega društva so obiskovalcem prikazale pletenje slamnatih kit za šivanje slamnikov in izdelavo slamnatih cekarjev.

Poleg kulturnih društev so se s svojimi pridelki in izdelki predstavili številni ponudniki iz Lukovice in okolice. Kmetija Jergan je ponudila domači sir. Nosilka dejavnosti je Štefka Kokalj, kmetijo imajo v Spodnjih Kosezah pri Lukovici.

Srečala sta se župan Domžal Toni Dragar (levo) in županja Lukovice Olga Vrankar (na sredini). FOTOGRAFIJE: Vido Repanšek

»V sožitju z naravo skrbimo za le nekaj krav molznic, iz njihovega kakovostnega mleka pa izdelujemo domači sir in druge izdelke. Navdih za izdelavo domačega sira smo dobili po obisku kmetije v okolici Ilirske Bistrice, kjer je gospodinja obiskovalcem postregla z domačim sirom. Ravno pri njih smo dobili prve informacije o izdelavi domačega sira, in tako se je začela naša pot sirarstva. Ker sem imela močno željo po dodatnem izobraževanju, sem se udeležila tečaja o specializaciji za higieno mleka in sirarstva na Zavodu KGZ Ptuj,« pove.

Ekološka kmetija Plahutnik – Razgledi z Vrha je predstavila svojo destinacijo in ponudila degustacijo različnih ekoloških pridelkov. »Razgledi z Vrha so v vasi Koreno nad Lukovico pri Domžalah, od koder je čudovit pogled na okoliško pokrajino, ki sega vse do Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp, glavno mesto pa nam dobesedno leži na dlani.

V osrčju neokrnjene narave, v naravnem okolju pisanih travnikov, zavijajočega vetra in klenih gozdov, vam Razgledi z Vrha ponujajo idealno okolje za počitek in sprostitev od vsakodnevnih skrbi,« so povedali na predstavitvi. Imajo še Plahutnikov stan za razne dogodke, tudi poroke. Ob robu gozda je nekaj lesenih hišk za večdnevni oddih. So preproste, imajo majhno teraso in veliko stekleno steno, velika zakonska postelja ponuja udobje vrhunskih hotelov, lesena kad pa romantično vzdušje.

Lukovičani so dokazali, da znajo pripraviti imenitne jedi.

Na ekološki kmetiji Pr' Matožet se pohvalijo z domačim kruhom, pekovskim pecivom, jajčnimi testeninami. Čebelarja Anton Cirer in Mirko Dular sta ponudila med in medene izdelke, Društvo upokojencev Lukovica se je predstavilo z rokodelskimi izdelki, občina Lukovica pa s promocijskim materialom. Lukovičani so dokazali, da znajo pripraviti imenitne jedi. Lovska družina Lukovica je s starešino Romanom Rovanškom ponudila lovski srnin golaž, čaj in pivo. Po tržnem prostoru je tako dišalo po srninem golažu, vmes pa so se ljubitelji morskih dobrot ustavili pri Ediju iz gostilne Ribič.