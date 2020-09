V Domu Nine Pokorn trije okuženi

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so okužbo z novim koronavirusom ugotovili pri dveh zaposlenih in enem stanovalcu. Kot je danes povedal direktor doma Tomaž Lenart, je najprej zbolela fizioterapevtka, ki se je okužila znotraj družine, potem se je okužba prenesla tudi na njenega sodelavca in enega od stanovalcev.



Lenart je tudi dejal, da zaposlena nimata nobenih simptomov okužbe, medtem ko je stanovalec prehlajen in ga bodo danes odpeljali na bolnišnično zdravljenje. Dom pa je od torka do nadaljnjega zaprt za vse obiskovalce. Če bo število okuženih raslo, bodo cono širili Ob izbruhu okužbe so v domu vzpostavili sivo cono, danes pa bodo še rdečo, ki bo lahko sprejela 10 okuženih oseb. Če bo število okuženih raslo, potem bodo rdečo cono še razširili, je pojasnil Lenart. Po njegovih besedah je njihov dom specifičen, saj v njem prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, zato jih je težko obdržati v sobah. Njihovi stanovalci prebivajo v več enotah, tako da mešanja zaposlenih med enotami ni.



Lenart je napovedal testiranje vseh zaposlenih v domu, teh je 160, skrbijo pa za 245 stanovalcev, ki na lokaciji na Grmovju živijo v treh stavbah.