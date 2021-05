V Domžalah oskrunili islamske grobove

Islamska skupnost v Sloveniji je obsodila skrunitev muslimanskih nagrobnih spomenikov na pokopališču v Domžalah, ki se je zgodilo v soboto. »Gre za javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti,« so zapisali.



Svojci pokopanih na pokopališču v Domžalah so v soboto obvestili Islamsko skupnost, da se je zgodila skrunitev nagrobnih spomenikov njihovih najbližjih.



Po poročanju medijev so bili obveščeni ljubljanski policisti o skrunitvi treh muslimanskih nagrobnih spomenikov. Zapisali so, da so policisti opravili ogled kraja dejanja in ugotovili, da je neznanec grobove polil z neznano tekočino rdeče barve in nanje odložil kose mesa. Po informacijah svojcev gre za svinjsko meso. V Islamski skupnosti pričakujejo, »da bo policija odkrila storilce in jih v skladu z zakonom procesirala«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: