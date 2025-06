V dim bi šlo 73 tisočakov, če ne bi opustil kajenja

Z Marijo sta se spoznala v ribniškem podjetju ITPP, ko se je Franci Mršnik vrnil s služenja domovini. Iskrica je preskočila 29. junija 1974, na veliki šmaren tistega leta sta začela hoditi – tako se je temu reklo takrat. Prvič sta zaplesala na veselici v Prigorici. Podeželska zabava, kakršno si lahko današnja mladina le predstavlja, ni mogla miniti brez cigaret – ki so bile skorajda zaščitni znak njihove generacije. Mladeničem so vlivale pogum in dajale občutek pomembnosti. Ženske takrat po večini niso kadile. Mladeničem so cigarete nekoč vlivale pogum in dajale občutek pomembnosti. Okoli no...