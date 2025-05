V dežju in blatu po medvedovih stopinjah

V deževnem jutru se je pred dnevi več kot 2400 pohodnikov iz Slovenije in sosednjih držav z Rudniškega jezera, kjer je bil tudi cilj, podalo na eno najzahtevnejših pohodniških preizkušenj v Sloveniji – 11. pohod Po medvedovih stopinjah. Nepregledna kolona se je odpravila na 64 kilometrov dolgo in zahtevno blatno pot z 2260 višinskimi metri, še več udeležencev pa je izbralo nekoliko manj zahtevno, 36-kilometrsko različico. Trasa je vodila skozi zapuščene vasi nekdanjih Kočevarjev, na vrh Roga, ob rob Rajhenavskega pragozda in mimo Prelesnikove koliševke, pa tudi skozi zaščitene kočevske gozdov...