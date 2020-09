V delu Slovenije razglasili veliko ogroženost

Občina Ajdovščina je z današnjim dnem na svojem območju razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo v veljavi do preklica.



Do preklica je tako v naravnem okolju prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, kurjenje ali požiganje ter izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. V času razglasa bodo gasilske organizacije izvajale požarne straže.



Vreme v zadnjih dneh je precej sušno, že več kot teden dni tudi piha burja, ki površinsko sušo le še povečuje, tudi temperature so za ta čas relativno visoke, svojo odločitev pojasnjujejo na občini. Gasilci so se že spopadali s požari v naravi, ki so prav zaradi vetra še nevarnejši. Nazadnje je zagorelo nad Dolgo Poljano, kjer so pogoreli približno štirje hektari podrasti in mešanega gozda. Tudi za prihodnje dni je napovedano suho in vetrovno vreme, zato je župan izdal sklep o razglasu velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju občine.

Jutra bodo vse bolj sveža Današnji dan se je sicer po večjem delu države začel z oblačnim in vetrovnim vremenom, po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) pa se bo povsod postopno zjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.



V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno s svežim jutrom. V ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Od torka do sobote kaže na večjo verjetnost padavin predvsem v zahodni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma okoli 25 stopinj.