V Črenšovcih so postavili desetmetrsko butaro

V župniji Črenšovci delujejo skavti, ki čez leto pripravijo več akcij, srečanj in druženj. Povezani so v slovensko skavtsko združenje. V veliko pomoč jim je domači župnik Zoran Car.

Zadovoljni z izdelkom

V postnem času so se zbrali na dvorišču Župnijskega doma Svete družine ter za cvetno nedeljo spletali presmec. Prinesli so različno spomladansko zelenje in cvetje, skavtinje pa so ga začele plesti na drog in ovijati z žico. Tako je nastal 10 metrov visok presmec. Na zelenici pred cerkvijo so izkopali luknjo ter vanjo s skupnimi močmi ročno postavili butaro, ki zdaj krasi zelenico pred župnijskim domom.

Na cvetno nedeljo so se skavti udeležili svete maše, saj so k blagoslovu nesli tudi manjše šopke presmecev. Polni zadovoljstva, vere in blagoslova so duhovno obogateni odšli na svoje domove v pričakovanju velike noči.