V čipkah so ujete njihove sanje (FOTO)

Na vibrafonu je klekljal glasbene niti Matic Tevž.

Tudi napis Slovenija v čipkah

Vredne občudovanja

2 razstavi so odprli ob občinskem prazniku.

Čeprav so ukrepi preprečevanja širjenja koronavirusa letos precej zagodli prirediteljem nazarskega občinskega praznika, jim je uspelo pod streho spraviti prvi dve prireditvi s področja kulture in umetnosti. V Muzeju Vrbovec so odprli razstavo klekljarskih izdelkov – čipk župnijskega KD Marija Nazaret, sekcije Klekljarice z griča, v Jakijevi galeriji pa razstavo izjemnih stvaritev tkanih slikV čipko ujete cvetke so naslovili mojstrska dela, ki sta jih predstavili, strokovna sodelavka in svetovalka Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Celje enote Mozirje, ter klekljarska navdušenka, občinska uslužbenka iz Nazarij. Svojčas so bile prve klekljarice mentorice iz redu klaris v samostanu Nazarje, pod vodstvom priznane strokovnjakinje in profesorice klekljanjaiz Žirov. Zato so si učenke nadele ime Klekljarice z griča.Pred skoraj 15 leti so se prve kandidatke za klekljarsko umetnost in ročne spretnosti udeležile delavnic v Velenju, kjer so imeli to dejavnost že bolj organizirano in razvito po vzoru idrijskih in žirovskih klekljaric. Pozneje je Univerza za tretje življenjsko obdobje delavnice prirejala tudi v Mozirju. Z leti so postale spretne in strokovne učenke suverene in pod strokovnim mentorstvom in koordinatorko Goltnikovo se je ta lepa dejavnost med starejšimi in tudi mladimi ženskami v Zgornji Savinjski dolini že močno prijela. Zdaj so njihova dela prave mojstrovine, vredne vsega občudovanja.»Čipka je bila znamenje prestiža in se je šele pozneje uporabljala za posebne priložnosti, kot recimo božični in mrliški prti, pa tudi velikonočni prti za žegen. Čipka ima v današnjem času poleg gospodarske (turistične) tudi socialno vlogo. Danes med večinoma žensko populacijo kleklja staro in mlado. S tem je postavljen temelj medgeneracijskega druženja obeh spolov. Lahko rečemo tudi, da klekljanje izpolnjuje terapevtsko funkcijo, saj predstavlja neke vrste sproščanje in prinaša estetsko izražanje ter krepi motorične spretnosti, natančnost, vztrajnost in delavnost. Torej vrline, ki so zaželene pri mladih. S klekljanjem jih ti prav gotovo pridobijo,« je še zapisala mentorica Štefka Goltnik.Tako so klekljarice z nazarskega griča tudi tokrat opravile pomembno predstavitev, ki bo kot razstava v Muzeju Vrbovec do konca oktobra pritegnila številne občudovalce in morda nove mlade spretne roke. Navdušena nad razstavo in predstavitvijo klekljanja v Zgornji Savinjski dolini je bila tudi direktorica muzeja: »Vrle gospe so pripravile vse same, odlično predstavitev ter izjemno razstavo čipk, ki bodo lep čas krasile naše zbirke lesarske in gozdarske dejavnosti v preteklosti. Svoje čipke so razstavile članice Kulturnega društva Sv. Martina Marija Nazaret, skupina Klekljarice z nazarskega griča, Simona Brajer,, Štefka Goltnik in. Vredno ogleda in občudovanja!«Praznik občine Nazarje sta ob prijetni prireditvi pri muzeju simbolično odprla prva dama klekljanja v dolini Štefka Goltnik in župan, ki je poetično pristavil ob čestitkah vsem, klekljaricam in prirediteljem, »naj nas kot te izjemne vezenine povezujejo nitke umetnosti in niti življenja«. V čipko ujete cvetke so tako našle svoje mesto v tej lepi dolini ob Dreti in Savinji. Z glasbo, izvabljeno iz »nitk«, iz strun vibrafonater z verzom, ki se je udeležil odprtja razstave, pa so začeli in zaključili slovesno odprtje razstave čipk. »O, čipka ti predraga, ne morem več brez tebe, sem ti vtkala, dala košček sebe. Zame si živa kot majceno dete, v tvojih vozlih so moje sanje ujete …«