V četrtek eden prometno najbolj obremenjenih dni zaradi praznika v več državah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi jutranje prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča.

Zastoji proti Ljubljani so na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in Zadobrovo, na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Brnik in Brod ter na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko.

Mesec junij zaznamujejo številni prazniki in začetek poletnih šolskih počitnic, kar že zdaj pomembno vpliva na prometne tokove na našem avtocestnem omrežju. Danes dopoldne bo povečana gostota prometa, prav tako bo v popoldanskih urah visoka gostota prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, je zapisano na spletnih staneh promet.si.

Hudo bo od četrtka dalje

Močno povečan promet v naslednjih dneh je pričakovati od četrtka, 19. junija 2025, ko bo praznik v več državah, do ponedeljka, 23. junija 2025, in na praznik 25. junija 2025. Sicer pa bodo prometne obremenitve izrazite ves naslednji teden, saj se začenjajo tudi šolske počitnice v Sloveniji.

V četrtek bo zelo visoka gostota prometa od Avstrija do Italije proti Hrvaški. Gre za praznik Sveto rešnje telo, ki ga praznujejo na Hrvaškem, v Avstriji, delu Nemčije, del Češke, na Poljskem. Prav tako se začnejo počitnice na Češkem.

Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite aktualno stanje na cestah, in načrtujte pot izven predvidenih prometnih konic. Na primer, na pot se odpravite, ko je iz smeri Avstrije proti Hrvaški ob poletnih prometnih konicah pričakovati manj gneče, to je ob ponedeljkih po 17. uri, torkih, sredah, petkih do 11. ure mimo Ljubljane in po 21. uri mimo Ljubljane, v sobotah do 7. ure mimo Ljubljane ter po 20. uri mimo Ljubljane ter ob nedeljah popoldne.

Povečan promet FOTO: Promet.si

Do konca avgusta po enem pasu

Na cesti Ljubljana-Medvode bo pri avtocestnem priključku Šentvid promet do konca avgusta potekal po enem pasu v vsako smer. Pričakujte zastoje na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano. Zaradi del na Celovški cesti je na gorenjski avtocesti, med priključkoma Brod in Šentvid, dovoljen promet za vsa vozila, tudi tista brez vinjete.