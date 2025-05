V Cerknem so se razmere ponoči umirile, ponoči so dežurali

V Cerknem, kjer so v ponedeljek popoldne zaradi naraščanja hudourniške reke Cerknice sprožili sireno za splošno nevarnost, so se zvečer razmere umirile. Vodja intervencije v PGD Cerkno Sašo Tušar je danes zjutraj za STA povedal, da so intervencijo opolnoči zaključili, razmere pa spremljajo še naprej.

Kot je povedal Tušar, so ponoči dežurali od doma, danes pa je v Cerknem dežurna ekipa devetih gasilcev. Obveščeni so bili o še dveh plazovih, skupno jih je bilo od ponedeljka zabeleženih 18. Po trenutnih informacijah pa objekti niso ogroženi.

Iz PGD Planina-Čeplez so davi tudi odšli do ene od hiš, do katere zaradi zasute ceste v ponedeljek ni bil možen dostop.

Po Tušarjevih besedah sta sicer cesti med Cerknim in Sovodnjem ter Cerknim in Dolenjimi Novaki, ki sta bili zaradi plazov po obilnem deževju zaprti, zdaj odprti. A je, kot je dodal, še vedno potrebna previdnost, saj so ceste še umazane, lahko se tudi še sproži kakšen plaz.

V Cerknem so v ponedeljek sprožili sireno za splošno nevarnost, na terenu je bilo 70 gasilcev. Pred poplavljanjem so zavarovali več objektov, iz treh, ki jih je poplavilo, pa so izčrpali vodo.