V Cerkljah obudili spomin na Ignacija Borštnika z večerom igre, plesa in tradicije

Kulturno društvo Folklora Cerklje je v sodelovanju s KUD Pod lipo Adergas, Kulturnim društvom Ignacija Borštnika in Dramsko skupino Pod Stražo iz Poženika pripravilo Borštnikov večer igre in plesa ob 167. obletnici rojstva tega velikega slovenskega igralca, rojenega v Cerkljah.

Ignacij Borštnik se je rodil 1. julija 1858 v Cerkljah, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo, gimnazijo pa v Ljubljani. Na gledaliških deskah je ustvaril več kot 400 vlog. Kar 25 let je deloval v Zagrebu, tik pred smrtjo pa se je vrnil v domovino, da bi igral v slovenskem gledališču in se posvetil vzgoji mladih gledališčnikov. Umrl je 23. septembra 1919, Cerklje na Gorenjskem pa so si ta datum izbrale za občinski praznik.

1. julija 1858 se je rodil.

Ivan Koprivnik se je prelevil v literarnega junaka.

Igra in ples

Prireditev so pripravili na vrtu Borštnikove domačije, za katero skrbi Dane Novak. Nastopili so člani KD Folklora Cerklje, člana KUD Pod lipo Adergas Irena Grilc in David Puškarič sta navdušila s skečem Telefon, prepričali so Cerkljanski gavnarji, Ivan Kropivnik se je prelevil v Jurčičevega Krjavlja. Dramska skupina KD iz Poženika si je aplavz prislužila s skečem Rop, ki sta ga zaigrala Ivanka Vertnik in Peter Preložnik, Dane Novak pa je povedal nekaj zanimivih anekdot o Borštnikovem delu in življenju.

Bilo je glasno in veselo.

Bogat kulturni program je povezovala Jana Tepina, članica KD Folklora Cerklje. Predstavnika JSKD Slavica Okorn in dr. Ilija Dimitrievski sta podelila Maroltova priznanja. Med drugim sta jih prejela Jože Rekar za 15 let nepretrganega dela in Matija Koritnik za 45 let, priznanje pa je prejelo tudi društvo za 20 let uspešnega dela; prevzela ga je predsednica Irena Naglič.