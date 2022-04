V Cerkljah gostili mlade športnike

Mladi madžarski in hrvaški športniki so obiskali občino Cerklje na Gorenjskem v okviru mednarodne izmenjave, ki poteka v sklopu projekta Erasmus+, Skills4Sport; v njem se mladi športniki urijo v različnih športnih spretnostih. Na tridnevno izmenjavo je prispelo 40 športnikov.

Župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj in župan občine Medulin Ivan Kirac pri spomeniku skladatelja Davorina Jenka

Zanje, za trenerje in predstavnike občin iz Hrvaške in Madžarske so pod Jenkovo lipo v Dvorjah pripravili sprejem, kjer so jih pozdravili direktorica Zavoda za turizem Cerklje Nataša Ovsenek, plesalci folklornega društva Folklora Cerklje in cerkljanski župan Franc Čebulj, ki jim je predstavil glavne znamenitosti občine. Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Medulin Ivan Kirac in povabil cerkljanske športnike na obisk tega hrvaškega obmorskega mesta, s katerim so se Cerklje pobratile 4. oktobra 2012. Madžarski športniki so prispeli iz mesteca Marcali.

Za trenerje so pripravili različne delavnice, na katerih so sodelovali tudi predstavniki iz cerkljanske občine. Petra Robnik iz Olimpijskega komiteja Slovenije je predstavila zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi. V teh letih se je zvrstilo že več obiskov medulinskih predstavnikov v Cerkljah in cerkljanskih v Medulinu.