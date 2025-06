V centralizaciji manjši kraji izgubljajo: razlog za zapiranje trgovin je slabo poslovanje

»Manjše lokalne trgovine predstavljajo pomemben utrip in stičišče vsakdanjega življenja, zlasti za starejše in manj mobilne občane, ki jim dostop do osnovnih življenjskih potrebščin pomeni veliko več kot zgolj nakup,« so v začetku maja zapisali na občini Sevnica v sporočilu, s katerim so z obžalovanjem sprejeli napoved, da bo družba Mercator v njihovi občini zaprla dve manjši trgovini, in sicer v Loki pri Zidanem Mostu in v mestnem jedru Sevnice. Manjka nam celosten pristop, da bi reševali stvari postopno in da ne bi z rešitvami ustvarjali novih problemov na področju demografije ali podnebnih...