V Celovcu oskrunili spomenik, Janša o primitivni levičarski mazaški sramoti

Vandalizem sprožil val ogorčenja

Primitivna levičarska mazaška sramota

Neznanci so ponoči oskrunili spomenik koroški enotnosti, ki stoji na dvorišču deželne vlade avstrijske Koroške v Celovcu. Vandalizem, ki se je zgodil, je sprožil val ogorčenja tako med avstrijskimi politiki kot med predstavniki slovenske manjšine v Avstriji.Spomenik v središču Celovca so neznanci ponoči pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa v slovenščini napisali Smrt fasizmu.Pristojne oblasti so davi uvedle preiskavo incidenta. Višina škode še ni znana.Vandalizem je sprožil ogorčenje med avstrijskimi politiki. »Gre za znamenje radikalizma in v tem primeru tudi neumnosti,«je poudaril koroški deželni glavarTudi avstrijski predsednik, ki se je koroškim Slovencem na sobotni slovesnosti tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic, je incident ostro obsodil.Kritični so tudi predsedniki vseh treh organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. »To so dejanja radikalizma, ki ne bi smel imeti mesta v skupni Koroški in Evropi,« je poudaril predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik. V svojem in imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) je vandalizem obsodil predsednik te organizacijeVandalizem je obsodil tudi predsednik vlade. Zapisal je: »Primitivna levičarska mazaška sramota, ki škodi izključno koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu. Posredno pa jo omogoča tudi slovensko tožilstvo, ki v praksi podpira ideološko obarvane grožnje s smrtjo.«