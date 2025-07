V Celju žalujejo, umrl je velik meščan in znani profesor

Mestna občina Celje je na svoji Facebook strani sporočila, da se je poslovil profesor Slavko Deržek. Po poročanju portala celje.info je preminil v 76. letu starosti.

Mestna občina je v objavi opisala njegovo kariero, ki je bila prepletena s francoskim jezikom. Na začetku kariere je bil profesor angleškega in francoskega jezika na celjski gimnaziji. Kasneje pa se je posvetil samo še francoščini. Izbrane dijake je pripravljal za državna tekmovanja in ob tem pogosto osvajal najvišja mesta. Med drugim je bil tudi predavatelj francoščine na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter predsednik republiške maturitetne komisije za francoščino. Večkrat je bil odlikovan, med drugim je prejel zlati in bronasti grb Mestne občine Celje.

»Bil je predavatelj z izjemnim znanjem in izvirnim pristopom, učitelj z izvrstnimi rezultati, topel in srčen človek, ki ga bomo mnogi zelo pogrešali. Spoštovani profesor Deržek, počivajte v miru,« so še zapisali na celjski mestni občini.