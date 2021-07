V Celju kulinarika, glasba in vitezi

Pri Drevesni hiši v mestnem gozdu so muzicirali harfistka Marija Gamboz Gradišnik, flavtist Luka Železnik in fagotist Arpad Balazs Pirl. Foto: Gregor Katič

Od Starega gradu do Šmartinskega jezera

Živa zgodovina na Starem gradu se odvija vsak petek in soboto. Foto: Visit Celje

V dogajanje so vključili tudi gostince, ki so bili v minulih mesecih najbolj prikrajšani.

S tradicionalnim odprtjem na poletno muzejsko noč se je začelo letošnje Poletje v Celju, v okviru katerega se bo do konca poletja zvrstilo okoli 200 najrazličnejših dogodkov, ki bodo popestrili poletne dni in večere.Doslej so se že zvrstili niz manjših koncertnih dogodkov in dva kulinarična dogodka Okusimo Celje, še dva bosta sledila konec poletja 27. avgusta in 24. septembra. Namen petkovih druženj je ponuditi Celjanom in obiskovalcem urbani utrip mesta, pestro ponudbo odličnih slovenskih vin in kraft piv pa tudi dobro hrano, za katero bodo poskrbeli z novim standardom ulične prehrane. Različni glasbeniki in umetniki bodo dogajanju dodali svojo piko na i.»V sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci smo pripravili res pester program,« pravi direktorica zavoda Celeia. In dodaja, da se bodo dogodki odvijali na več lokacijah v mestu. Na Savinjskem nabrežju bo prostor za različne delavnice, predstave za otroke in druge manjše dogodke. V dogajanje so vključili tudi gostince, ki so bili v minulih mesecih najbolj prikrajšani. »Zato bomo tudi pri njih organizirali serijo koncertov in drugih dogodkov. Prav tako je v sodelovanju z Mestnim kinom Metropol zaživel Kino pod zvezdami,« še pove Čeko Pungartnikova.Najbolj pa jo veseli, da se tudi na Stari grad to poletje vračajo vitezi, plesalci, kaligrafi in drugi animatorji v sklopu izvajanja programa Živa zgodovina. Ogledate si ga lahko vsako soboto in nedeljo, razen v primeru slabega vremena. »Dogajanje v sklopu programa poteka ves dan v Viteškem taboru, ki stoji v senci platan in ponuja zabavo za vso družino. Povezali pa smo se tudi s Špas teatrom, s katerim bomo pripravili šest večerov komedij,« razkriva Čeko Pungartnikova. V Celje prihaja tudi Operna akademija Pehlivanian, ki bo 13. avgusta na Muzejskem trgu v obliki koncerta izvedla opero Seviljski brivec.Med 25. in 28. avgustom pa bo v Lapidariju na Savinjskem nabrežju celjski pesniški festival Izrekanja. Na odprtju bo prisotna pesnica in predsednica Mednarodnega združenja PEN, ki bo pripravila pesniško delavnico za dijake. Zadnji dan bodo nastopili tudi nominiranci za Veronikino nagrado in zmagovalka natečaja mala Veronika, ki jo podeljuje Hiša kulture Celje. Sicer pa so v mestu grofov dobrodošli tudi zahtevnejši obiskovalci, ki se radi še bolj poglobijo v zgodovino mest.Za tiste, ki jim je ljubši adrenalin, pa pripravljajo aktivnosti tudi na Celjski koči in Šmartinskem jezeru, za dušo pa so kot nalašč zeleni sprehodi po mestnem gozdu vse do Drevesne hiše, kjer se prav tako odvijajo koncerti. »Da bo raziskovanje našega mesta lažje in še bolj poučno, smo skupaj z lokalnimi vodniki pripravili program brezplačnih poletnih vodenj. Del programa se izvaja skupaj z lokalnimi vodniki, ki so bili uspešni na razpisu Slovenske turistične organizacije in so s sofinanciranjem vodenj podprli lokalne vodnike slovenskih destinacij,« še pove Čeko Pungartnikova.